البحرين تعيّن أول سفير لها في دولة الاحتلال

وطن: استمرارا لترسيخ نهجها في التطبيع، عينت البحرين، اليوم الثلاثاء، أول سفير لها في دولة الاحتلال.

وقالت وكالة أنباء البحرين، إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أصدر مرسوما يقضي بتعيين خالد يوسف الجلاهمة رئيسا للبعثة الدبلوماسية للمملكة لدى دولة الاحتلال.

وجاء في المرسوم أنه يجب على وزير الخارجية تنفيذ أحكامه ليعمل به من تاريخ صدوره.

ووقعت البحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال في البيت الأبيض، العام الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.