البنك الإسلامي العربي يعقد إجتماع هيئته العامة الخامس والعشرين وينتخب مجلس إدارة جديد

وطن: عقد البنك الإسلامي العربي إجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرين في مدينة رام الله وقطاع غزة عبر الفيديو كونفرنس، مع مراعاة معاييرالوقاية والسلامة العامة وفقًا لتعليمات الجهات المختصة، وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة البنك أ. د.عاطف علاونة، وبحضور المدير العام السيد هاني ناصر ورئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة في البنك أ.د. جمال الكيلاني، و ممثل مراقب الشركات و المستشار القانوني للبنك وممثلين عن سلطة النقد الفلسطينية وبورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال ومدقق حسابات البنك الخارجي شركة إرنست و يونغ فلسطين، وعدد محدود من مساهمي البنك، وأعضاء مجلس الإدارة، و كاتب الجلسة الاستاذة أديبة عفانة ومراقبي الجلسة مساعد المدير العام للشؤون المالية السيد ميسرة سلامة و مدير دائرة إدارة المخاطر السيد سائد مقدادي، وكانت أعمال الاجتماع قد بدأت بإعلان ممثل مراقب الشركات قانونية الجلسة بحضور ممثلين عن ما نسبته 91.48% من المساهمين.

و افتتح الدكتور عاطف علاونة الاجتماع بالترحيب بالضيوف وقام بتلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك عن العام 2020 وأكد أنه وبالرغم من الظروف العصيبة والاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، وتبعاتها الإقتصادية التي أثرت سلباً على الإقتصاد العالمي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص، إلا أن البنك الإسلامي العربي قد تمكن من النمو والتطور وتحقيق نتائج إستثنائية ليصبح البنك الإسلامي العربي أكبر مؤسسة مصرفية إسلامية في فلسطين بإجمالي موجودات بلغت 1.557 مليار دولار.

وقد ناقش المساهمون خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وأقروه، كما صادقوا على البيانات المالية وقاموا بإقرارها بعد الاستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي، واستمعوا لتقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة، هذا وتم انتخاب شركة آرنست ويونغ لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية 2021 وفوضوا المجلس بتحديد أتعابها.

هذا وقد صادقت الهيئة العامة على توزيع ارباح نقدية بقيمة 2,565,000$ دولار وبنسبة 2.9% من القيمة الاسمية للسهم و على توزيع اسهم مجانية بقيمة 3,250,000$/سهم بنسبة 3.67% من القيمة الاسمية للسهم والموافقة على صرف مكافأة السادة اعضاء مجلس ادارة البنك عن العام 2020.

وقد تم إبراء ذمة مجلس الإدارة للعام 2020 ، وأعلن المجلس إستقالته و قامت الهيئة العامة بإنتخاب مجلس إدارة جديد وتقدمت بالشكر الجزيل لمجلس الادارة السابق، هذا وقد اجتمع مجلس الادارة الجديد بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة وقام بإنتخاب السيد رشدي محمود رشيد الغلاييني رئيساً للمجلس والسيد محمد محمود نصر نائباً للرئيس.

ومن جانبه أكد المدير العام السيد هاني ناصر ان البنك الإسلامي العربي قد حقق نتائج مميزة خلال العام 2020 حيث وصلت حصته السوقية في جانب الموجودات إلى 7.8% بإجمالي 1.557 مليار دولار، ووصلت حصته السوقية في جانب الودائع إلى 8.6% بإجمالي ودائع بلغت 1.296 مليار دولار وفي جانب التمويلات فقد بلغت الحصة السوقية 9.4% بإجمالي تمويلات بلغ 945 مليون دولار، وقد حقق البنك أرباحاً قبل الضريبة 11 مليون دولار و أرباحا صافية بعد الضرائب بقيمة 8 مليون دولار وذلك بعد أخذ المخصصات اللازمة والكافية إستنادا الى تعليمات سلطة النقد والمعيار المحاسبي رقم (9) ومخصصات إحتياطية أخرى تحوطاً للجائحة، هذا وقد أشار ناصر إلى ان البنك خلال العام 2020 قام بإفتتاح فرعين جديدين في القدس والخليل ليصل بذلك إجمالي فروع البنك إلى 29 فرعاً ومكتباً.

وأوضح ناصر إلى انه تم تطوير الخدمات الإلكترونية التي تلبي إحتياجات ورغبات العملاء وتحقق هدف البنك بتعزيز الشمول المالي والتحول نحو الصيرفة الرقمية والحداثة المصرفية بما ينسجم مع شعار البنك الذي أطلقه مع العلامة التجارية " صيرفة إسلامية حديثة" والتي كان لها الأثر الكبير خلال جائحة كورونا في مساعدة العملاء من القيام بمعاملاتهم المالية مع الحفاظ على سلامتهم.