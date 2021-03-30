شبكة المنظمات الأهلية تنظم ورشة عمل تدريبية حول "معايير حقوق الإنسان في سياق الانتخابات"

وطن: نظمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة ورشة عمل تدريبية حول "معايير حقوق الإنسان في سياق الانتخابات" وذلك بالشراكة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية.

وشارك في الورشة التدريبية 30 متدربا ومتدربة من منظمات أهلية تعمل في قطاعات مختلفة واشتمل التدريب على شروحات خاصة ونقاشات حول آليات إجراء الانتخابات في فلسطين والدور المناط بمنظمات العمل الأهلي في إطار قانون الانتخابات العامة وبما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وافتتح الورشة التدريبية مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا بكلمة أكد خلالها على أهمية الانتخابات كأداة للوصول لتداول السلطة وتعزيز الديمقراطية بمعناها الشامل وكذلك تحقيق المصالحة الوطنية.

وشدد الشوا على أهمية التعاون فيما بين المنظمات الأهلية ولجنة الانتخابات المركزية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة، والرقابة على الانتخابات بمفهومها الشامل ومراجعة القوائم وبرامجها الانتخابية والتأكد من مشاركة النساء، ومواءمة مراكز الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن جهته أكد مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جيمس هينان على أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن الجهود المتواصلة لدعم وتمكين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الفلسطيني لتبني نهج قائم على حقوق الإنسان في عملها.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية تمثل الحق في المشاركة السياسية، وحرية الرأي والتعبير، ومبادئ عدم التمييز وعلى وجه التحديد عدم الترهيب.

ومن جهته تحدث د. محمد أبو الخير المدير الإقليمي لمحافظة غزة في لجنة الانتخابات المركزية عن آليات التصويت والاقتراع والإجراءات المتبعة يوم التصويت، بما فيها من أسس ومعايير الرقابة والدور المتوقع للمراقبين وحقوق كل من المقترعين والمراقبين والأدوار المختلفة في مراكز الاقتراع والشكاوى والإبلاغ عن الانتهاكات.

كما أجاب على كافة تساؤلات المتدربين حول آليات الاستعداد للتصويت للأشخاص ذوي الإعاقة، وكيف يمكن لموظفي حقوق الإنسان الإبلاغ عن الانتهاكات، وما هي الاستعدادات للطوارئ يوم التصويت في حال حدوث مشاكل أو تهديدات في محطات الاقتراع.

وتضمنت الجلسة الثانية من التدريب والتي أدارها السيد صابر النيرب من مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، الاتفاقيات الدولية مع التركيز على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمواد الخاصة بالحريات والانتخابات مع التركيز على المواد 19، 21، 22 و25.

وتم خلال التدريب توزيع مطبوعات ونشرات من كل من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمطبوعات التي تخص الانتخابات من لجنة الانتخابات المركزية.