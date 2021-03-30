اكتشاف طفرة "إسرائيلية" جديدة من فايروس كورونا

وطن: ذكرت القناة العبرية 12 ان صحة الاحتلال اعلنت عن اكتشاف طفرة جديدة من فايروس كورونا تسمى P681H .

واوضحت الوزارة ان نحو 200 إسرائيليًا اصيب بالطفرة الجديدة، موضحة انها على عكس الطفرات الأخرى ، فهي ليست أكثر عدوى ولا أكثر خطورة، كما ان اللقاح الموجود ضد الفيروس فعال ضد الطفرة الجديدة.

ولوحظت طفرة P681H في وقت مبكر من مارس 2020 في عينات من جميع أنحاء العالم ، على سبيل المثال في نيجيريا وهاواي. وفقًا للدراسة ، تم الإبلاغ عن 181 تسلسلًا يشكل سلالة محلية فريدة موجودة في طفرة P681H جنبًا إلى جنب مع طفرات تعريف إضافية.