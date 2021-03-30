الصحة: 16 حالة وفاة و1870 اصابة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الإثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " طوباس 42، طولكرم 118، جنين 192، قلقيلية 47، ضواحي القدس 22، أريحا والأغوار 22، نابلس 225، الخليل 188، سلفيت 32، بيت لحم 54، رام الله والبيرة 90"، قطاع غزة 785، مدينة القدس 53.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي : " طوباس 47، طولكرم 214، جنين 191، قلقيلية 89، ضواحي القدس 53، أريحا والأغوار 18، نابلس 240، الخليل 520، سلفيت 63، بيت لحم 166، رام الله والبيرة 168"، قطاع غزة 300، مدينة القدس 326.

وتم تسجيل 9 حالة وفاة في الضفة الغربية: " طولكرم 4، قلقيلية 2، نابلس 2، الخليل 1"، وتم تسجيل 6 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة في مدينة القدس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 213 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 68 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 694 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 73964، بينهم 7978 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المرضى في العناية المكثفة: 213

المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي: 68

المرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات ومراكز كورونا: 694

عدد الفحوصات: 8433

إجمالي عدد المواطنين المطعمين

- الضفة الغربية: 52449

- قطاع غزة: 21515