"الشعبية" تسجل قائمتها للانتخابات التشريعية برئاسة أحمد سعدات

وطن: أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن تسجيل قائمتها للمجلس التشريعي لدى لجنة الانتخابات المركزية في كل من غزة والضفة تحت اسم (نبض الشعب)، مؤكدةً أن الأمين العام أحمد سعدات سيكون على رأس القائمة ويتلوه الأسيرة خالدة جرار.

وأوضحت الجبهة أن القائمة تتميز بلوحة وطنية عمادها الأسرى والشباب والمرأة والاشخاص ذوي الارادة والعمال والفلاحين والكفاءات الطبية والقانونية.

وأكدت الشعبية أنها ستعلن عن قائمتها خلال مؤتمر صحفي ستعقده أمام منزل القائد احمد سعدات في مدينة البيرة خلال الساعات القادمة.

واشارت الشعبية إلى أن نسبة حضور المرأة والشباب في القائمة مرتفعة تأكيداً منها على انحيازها المطلق للمرأة والشباب ودورهم المهم في الحياة السياسة.

وذكرت الجبهة أن برنامجها سيحمل شعار ( مقاومة ، تحرير ، تغيير ، بناء) وسيعمل على ترسيخ معادلة مقاومة الاحتلال من جهة والاشتباك الديمقراطي داخل مؤسسات الشعب الفلسطيني .

وأكدت الجبهة الشعبية على أن تسمية القائمة جاء من صميم برنامجها الذي يُحاكي هموم وآلام وآمال وتطلعات كل أبناء شعبنا بكل فئاته وشرائحه.