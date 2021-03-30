الشعبية تعلن عن تسجيل قائمتها الانتخابية خلال ساعات

وطن: علنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنها ستسجّل قائمتها بلجنة الانتخابات المركزية في مدينة غزة اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أنّ اللجنة المركزيّة العامة للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين قرّرت، اليوم الأحد 21 شباط/ فبراير، خوض الانتخابات الفلسطينيّة القادمة وفق برنامجها السياسي ومواقفها الثابتة والمبدئيّة في صراعها مع الكيان الصهيوني.

وأكدت أنّ مشاركتها في هذه الانتخابات هي محاولة لضبط وتعديل ميزان القوى الداخلي للتقليل من عملية التفرّد والاستئثار بالقرارات، وتوظيف حضورها في الاشتباك السياسي مع القيادة المتنفذة التي لم تزل متمسكة بأوسلو وتبعاته على الأرض.