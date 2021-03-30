مجدلاني: لا انتخابات دون القدس ومنع اجرائها تعطيل للعملية الديمقراطية في دولة فلسطين

وطن: أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، استحالة اجراء الانتخابات العامة دون مشاركة مدينة القدس ترشيحا وانتخابا، من خلال صناديق الاقتراع داخل العاصمة، وعلى المجتمع الدولي تحمل تداعيات قرار الاحتلال العنصري بمنع اجرائها في القدس.

واعتبر مجدلاني، في بيان صحفي، قرار الاحتلال الذي أبلغه للاتحاد الأوروبي بمنع الانتخابات في القدس بأنه قرار عنصري بامتياز، ومخالف للقوانين، وقرارات الشرعية الدولية كافة، والتي تعتبر مدينة القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967.

وطالب المجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي وروسيا والصين برفض الاجراء الاسرائيلي بمنع أبناء شعبنا في القدس من ممارسة حقهم الديمقراطي بالمشاركة بالانتخابات، مطالبا بممارسة الضغط على الاحتلال للتراجع عن قراره العنصري.

وتابع: القدس ليست شعارا انتخابيا، بل هي جوهر الصراع، وأنه لا تفريط بأي حق من حقوق المقدسيين في العملية الديمقراطية، وأن الاحتلال عبر قراره العنصري يسعى لتعطيل العملية الديمقراطية في دولة فلسطين.