درب يوم الأرض.. منذ توفيق زياد وحتى أيمن عودة فلسطين واحدة

كتب: بهاء رحال

في وقت استثنائي تطل ذكرى يوم الأرض الخالد، بعد أيام قليلة من انتهاء الانتخابات الإسرائيلية والتي حصلت فيها القائمة العربية المشتركة على عدد محدود من المقاعد، بعد أن تم شق الصف العربي، وذهب البعض لخدمة أجندات هنا وسياسات هناك، في مجملها أضرت بقوة وقدرة الصوت العربي على التأثير. بعض الأصوات العربية ذهب لأحزاب يمينية متطرفة وبعضها ذهب لحزب الليكود ونتنياهو الذي لا يخفى على أحد، كم الأحقاد التي تسكنه تجاه العرب، وقد عبر عنه في أكثر من قانون عنصري أبرزه قانون يهودية القومية إلى جانب عمليات التهجير والهدم التي يتعرض لها العرب داخل الأراضي المحتلة عام 1948. الانشطار في الوسط العربي أضر بقوة الموقف العربي، وبالتالي سيسمح للأحزاب اليمينية المتطرفة بتمرير العديد من القرارات، أكثر عدوانية وعنصرية بحق العرب.

تعود ذكرى يوم الأرض الخالد والذي نستذكر فيه الهبة الجماهيرية الأكبر والتي حدثت في العام 1976 حين خرجت الجماهير العربية الفلسطينية لمواجهة قرارات عنصرية مشابهة لقرارات اليوم، بالاستيلاء على مساحات كبيرة من الأرض من أجل بناء مستوطنات للمهاجرين اليهود، وفي ذلك اليوم نستذكر توفيق زياد الذي كان يقود تلك المظاهرات ويتقدم الصفوف ويشحذ الهمم، فكانت الناصرة وعرابة وكفر كنا وسخنين والطيرة وأم الفحم وغيرها من المدن والقرى العربية شعلة من نور وغضب، ووقفت موحدة متحدة لصد المخططات العنصرية التي هدفت في حينها إلى السيطرة على المزيد من الأرض لصالح المشروع الاستيطاني التوسعي الذي لم يتوقف حتى يومنا، بل يتواصل ويتصاعد بوتيرة أكثر خطورة، وتحت حجج وقوانين عنصرية لا أساس لها غير الأساس العنصري.

تعود ذكرى يوم الأرض في ظل السياسة العنصرية ذاتها، والتي لم تتوقف يومًا عبر كل هذه السنين الطويلة، وبينما يواصل الاحتلال خططه، يسعى شعبنا في الداخل إلى رأب كل صدع، وتمتين العلاقة العربية الفلسطينية لتكون سدًا قويًا في وجه كل عمليات التهويد، وتهجير وطرد السكان، وهذا ما سعت إليه القائمة العربية المشتركة، والتي يرأسها المناضل أيمن عودة، وقد حققوا رقمًا مهمًا من المقاعد في الانتخابات السابقة، غير أن البعض خرج عنهم، والبعض ذهب ليصوت لنتنياهو ولأحزاب أخرى، والبعض اعتكف عن التصويت وامتنع، الأمر الذي أدى حدوث تراجع كبير في الانتخابات الأخيرة، أفضى إلى عدد مقاعد محدود، كان يمكن أن يكون أكبر، وذا تأثير واضح، لولا أن البعض أجهض هذه القوة العربية الفلسطينية التي تمثلت في القائمة المشتركة.

تعود ذكرى يوم الأرض الخالد الذي تصادف ذكراه في الثلاثين من آذار، وقد شكل هذا اليوم علامة بارزة ونقطة تحول هامة واكبتها الأجيال الفلسطينية في الداخل، وما كان ليكون لولا الإرادة القوية والصلبة لشعبنا وقد كان للراحل المناضل توفيق زياد دورًا بارزًا حيث أعتبر في حينه أنه مهندس يوم الأرض، فهتف أناديكم وأشد على أياديكم، وتقدم الصفوف لكسر المخطط العنصري الذي دفع يومها شعبنا ستة شهداء من خيرة شبابه ليتصدى لهذا التمدد العنصري، وللدفاع عن الهوية العربية الفلسطينية وحقوقها. ثم صرخ صرخته المدوية، هنا باقون على صدوركم كالجدار. ومنذ ذلك الوقت وشعبنا في الداخل يواصل التضحيات كل يوم، ويثبت أنه صاحب الحق الذي لم يعد يخاف ولم يعد يتراجع، بل يتقدم حفاظًا على الأرض والإنسان، وعلى هوية البلاد. شعبنا في الداخل والذي يواجه كل يوم قرارات عنصرية جديدة هدفها تفريغ الأرض من سكانها الأصليين.

وحتى بعد رحيل المناضل توفيق زياد، فقد استمر النهج المقاوم، واستمرت كل المدن والقرى العربية في كل يوم تتصدى لمخططات التهويد والاستيلاء الاستيطاني الاستعماري الكولونيالي، وفي الآونة الأخيرة تجدد الشعار الوطني، ليواصل درب توفيق زياد بقلب وفؤاد وروح أيمن عودة الذي قال فقط في إسرائيل أغلبية قوية تشعر بالضعف، كما وقال نؤمن بكل ذرة من كياننا أننا أولاد هذه الأرض، ولسنا مهاجرين إليها. هنا تحفظ الأرض هويتها، جيلًا وراء جيل، وهنا يتجدد الفلسطيني لتكتمل دورته كالعنقاء يخرج من بين الرماد، وهناك تكون الصورة شاهدة على فلسطينية الأرض، ليس فقط في يوم الأرض بل في كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة.

تعود ذكرى يوم الأرض وفلسطين التاريخية محط أطماع الاحتلال والاستعمار، فعمليات المصادرة والقضم والتهويد تتواصل في الجليل والخليل والنقب والقدس، كما يواصل شعبنا مسيرة الكفاح والمواجهة ليحافظ على حقوقه في وجه كل أدوات الغطرسة والسرقة، وكل أدوات الإرهاب المنظم الذي تتخذه حكومات الاحتلال.

تعود ذكرى يوم الأرض، كما في كل عام ليجدد أصحاب الأرض تمسكهم بأرضهم ووطنهم ووطن آبائهم وأجدادهم، بينما يواصل المستوطنون الغزاة محاولاتهم للاستيلاء على حقوق أهل البلاد بقوة السلاح وعنجهية القرارات والمحاكم الظالمة، وغطرسة الجنود المدججين بالسلاح ودموية المستوطنين. تعود ذكرى يوم الأرض والفلسطينيون أهل الأرض وأصحاب البلاد يرددون بصوتهم الواحد، كأننا عشرون مستحيل

في اللد, والرملة, والجليل

هنا على صدوركم, باقون كالجدار

وفي حلوقكم

كقطعة الزجاج, كالصبار

وفي عيونكم

زوبعة من نار