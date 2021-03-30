تيسير خالد: يوم الارض الخالد يجسد الحق التاريخي للفلسطينيين في وطنهم

وطن: دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جميع القوى والهيئات والمؤسسات الوطنية الفلسطينية الى النهوض بمسؤولياتها في يوم الارض وتحويل فعالياته الى حركة جماهيرية واسعة باعتباره يجسد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في أرض وطنه في مواجهة ما يتعرض له هذا الوطن من أطماع عدوانية استيطانية تستهدف تحويل الفلسطينيين الى غرباء في وطنهم من خلال مصادرة الاراضي وزرعها بالمستوطنات والمستوطنين ومن خلال محاصرتهم بجدران الفصل وأنظمة الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس ، التي يمارسها الاحتلال بين المواطنين الفلسطينيين أصحاب الحق التاريخي في ارضهم ووطنهم وبين المستوطنين ، الذين يسيطرون على الارض تحت حماية سلطات وقوات الاحتلال.

وأضاف ان سياسة حكومات اسرائيل قامت وما زالت على أساس السيطرة على اوسع مساحة ممكنة من الارض في الضفة الغربية بأقل عدد من السكان والسيطرة على منابع المياه وأحواض المياه الجوفية وتحويلها لمنفعة الاستيطان والمستوطنين في محاولات مدروسة لتحويل الضفة الغربية الى جليل جديد ، ما يفضح الطبيعة الكولونيالية للسياسة التي تمارسها اسرائيل في الاراضي المحتلة بعدوان 1967 ويفضح مناوراتها السياسية القائمة على كسب المزيد من الوقت من أجل استكمال مشروعها في تسمين الكتل الاستيطانية وتوسيع ما يسمى بمجالها الحيوي ومن أجل عزل القدس وتغيير توازنها الديمغرافي على طريق تهويدها وتحويل مواطنيها الفلسطينيين الى أقلية هامشية فيها واستكمال تهويد الاغوار الفلسطينية وزرعها بالمستوطنات وإصرارها على مواصلة بناء جدران الفصل العنصرية للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.