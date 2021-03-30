الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة، طالت 8 مواطنيين.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: عبد المجيد حسن من حي عين مصباح بمدينة رام الله، ومصعب سرور من بلدة نعلين غربًا، عقب مداهمة منزليهما، وتفتيشهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من سلفيت، وهم: نور جمال عزام من قرية ياسوف شرقا، ومؤنس مرعي وساهر مرعي من قراوة بني حسان غربا، عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

ومن مدينة الخليل، ذكرت مصادر أمنية ان قوات الاحتلال داهمت المنطقة الجنوبية مدينة الخليل، وجبل الرحمة، وباب الزاوية، واعتقلت الشاب محمد برقان (35 عاما) عقب دهم منزله وتفتيشه.

ومن مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الشابين امجد خالد حسين فايد، وتامر الصفوري من مخيم جنين على حاجز عسكري قرب نابلس، فيما اعتقلت الشاب احمد حذيفة الجمل، عقب دهم منزل ذويه في مدينة جنين.