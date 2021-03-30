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انخفاض على درجات الحرارة حتى نهاية الاسبوع الجاري

30.03.2021 07:43 AM
انخفاض على درجات الحرارة حتى نهاية الاسبوع الجاري

رام الله - وطن: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ ارتفاع  على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفا ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً في معظم المناطق وباردا ،  والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة  والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الأربعاء 2021/03/31 يكون الجو غائماً جزئياً ، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا ، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس 2021/04/01 يكون الجو غائماً جزئياً ، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة  السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الجمعة 2021/04/02 يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ، و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

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