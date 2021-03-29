ليلى غنام تؤكد على الدور التكاملي بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي في مخيم الجلزون



وطن: أكدت محافظة رام الله والبيرة د.ليلى غنام على الدور التكاملي بين المؤسسة الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي في مخيم الجلزون، مثمنة دور مؤسسات وفعاليات المخيم لما يقوموا به من أعمال مهمة لخدمة المخيم والحفاظ على السلم الأهلي داخل المخيم.

من جانبه، ثمن تنظيم حركة فتح- منطقة الشهيد رياض نايف مخيم الجلزون- المساهمة التي قدمتها محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام بقيمة 20 ألف دينار، بهدف شراء منزل لإحدى العائلات المحتاجة بالمخيم.

وقد استلم المبلغ أمين سر الحركة في مخيم الجلزون ثائر نخلة، وذلك أثناء لقائه المحافظة، صباح اليوم الاثنين في مقر المحافظة، وقد أثنى نخلة على دور المحافظ غنام في دعم المخيم على كافة الأصعدة وتحديداً في جائحة كورونا لما قدمته من مستلزمات طبية وتقديم أطراف صناعية وأجهزة طبية لأبناء المخيم.