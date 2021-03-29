عزام الأحمد: حركة فتح ستسلم قائمتها الانتخابية للجنة الانتخابات المركزية بعد غد الأربعاء

وطن: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، إنه من المتوقع أن تقدم حركته قائمتها الانتخابية للجنة الانتخابات المركزية بعد غد الأربعاء.

وأضاف الأحمد: قررنا إعادة النظر في بعض القرارات والمعايير التي اتخذناها سابقاً لعضوية قائمة حركة فتح، ومنها عدم ترشح القيادات الحالية والوزراء، ما يشير إلى إمكانية أن تحتوي قائمة فتح قيادات ووزراء سابقين.

وبحسب الأحمد، فإن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ المراقبين الدوليين بعدم الحضور للمراقبة على الانتخابات الفلسطينية بحجة فيروس كورونا.

وأشار الأحمد، إلى أن حركته فكرت بسيناريوهات كثير في حال منع الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، "ولكن ما هو مؤكد أن القدس شريكة في الانتخابات كبقية محافظات الوطن، وما ينطبق على رام الله وجنين ورفح يجب أن ينطبق على القدس، ونرفض كل ما جرى حول تغيير وضع القدس السياسي والقانوني وعلى الأرض".

وقال: ستكون عملية الانتخابات جزء من المقاومة لما قامت به "إسرائيل" والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بخصوص القدس، ودون القدس لا انتخابات.

وأكد أن فتح تفاهمت مع حماس وكل الفصائل حول مشاركة القدس "وكلنا متفقون أنه دون القدس لا انتخابات".

واعتبر أن قرار إجراء الانتخابات في ظل الانقسام، قرار جريء، خاصة وأنه تحول إلى أداة لإنهاء الانقسام.

ويرى، أن هناك عقبات جدية أمام إجراء الانتخابات أبرزها الوضع الصحي والسياسي والانقسام والاحتلال وإجراء الانتخابات في القدس، مؤكدا أن الانتخابات ستجري في موعدها.