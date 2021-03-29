"الصحة العالمية": نستبعد فرضية تسرب كورونا من مختبر صيني

وطن: قالت منظمة الصحة العالمية مساء اليوم الاثنين، إنها تستبعد أن يكون فيروس كورونا المستجد قد تسرب من مختبر صيني.

وأضافت في تقرير للجنة خبراء من المنظمة بالاشتراك مع خبراء صينيين نشرته اليوم، أنها لم تستبعد انتقال هذا الفيروس إلى الإنسان عبر حيوان، معتبرةً أن ذلك فرضية "محتملة إلى محتملة جداً".

وشدد خبراء من المنظمة على "ضرورة إجراء تحقيقات أخرى تشمل نطاقاً جغرافياً أكبر"، بسبب احتمال وقوف الحيوانات الأليفة وراء انتقال العدوى إلى الإنسان.

وفق وكالة الصحافة الفرنسية، فإن النسخة النهائية أفادت بأن بعض فريق الخبراء الذين زاروا الصين لإجراء كشف على مدينة ووهان المنطقة التي انطلق منها الفيروس، "لم يكن لديهم المجال الكافي للعمل بحرية خلال فترة الأسابيع الأربعة لإقامتهم في الصين"، وأكدوا "ضرورة إجراء تحقيقات أخرى تشمل نطاقاً جغرافياً أكبر"، وذلك نظراً لما كتب عن دور حيوانات أليفة كوسيط في نقل الأمراض المستجدة إلى الانسان