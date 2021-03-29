أبو زيد النبالي يطالب الحكومة بفتح المحلات التجارية يوم السبت، وتمديد ساعات فتح المحلات والمقاهي خلال رمضان

وطن: طالب نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة محمد زيد النبالي، الحكومة بتمديد ساعات العمل مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي لتمتد للساعة العاشرة ليلًا وفتح المحال التجارية يوم السبت كباقي أيام الأسبوع.

كما طالب النبالي في تصريح له نشره عبر صفحته في "فيسبوك"، اليوم، بفتح المقاهي ومحلات الحلويات في شهر رمضان من الساعة الخامسة وحتى منتصف الليل لأنها ستغلق ابوابها خلال النهار وهذا سينتج عنه كارثة في هذا القطاع.

ودعا النبالي إلى تغيير خطة الطوارئ لتصبح اكثر مرونة وتأثيرا لكسر منحنى الوباء.

وقال إن "الضربات الموجعة التي تلقاها الاقتصاد الفلسطيني خلال عامي ٢٠٢٠و٢٠٢١ في محافظات الوطن تحتم علينا جميعا أن نقف سوية عندها، وتضعنا أمام مسؤولية عظمى وهي الحفاظ على ارزاق العباد بالتوازي مع الحفاظ على صحتهم".

وأضاف: من هنا ومع بداية العمل بالتوقيت الصيفي ومع قرب قدوم شهر رمضان المبارك وجب عليكم تغيير خطة الطوارئ ليستفيد منها الجميع التاجر والموظف وصاحب العمل وغيرهم.