فصائل لـوطن: لا انتخابات بدون القدس، ويجب وضع خطة وطنية لإجرائها رغما عن الاحتلال

وطن: منذ نحو شهرين لا تزال السلطة الفلسطينية تنتظر رد سلطات الاحتلال على السماح لها بإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس المحتلة، الأمر الذي يهدد العملية الانتخابية التي ينتظرها الفلسطينيون منذ 15 عاما.

عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الإله الأتيرة، يقول لـوطن، إنه لا يوجد جواب من الإسرائيليين حتى الآن حول إجراء الانتخابات بالقدس، ويهدد المواطنين والمرشحين في القدس بالملاحقة.

وأضاف الأتيرة "نؤكد أنه لا انتخابات بدون القدس لا تصويتا ولا ترشيحا ولا دعائية انتخابية".

وطالب الأتيرة العالم اجمع بالضغط على الاحتلال لإجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس وأن تكون انتخابات حرة دون اي قيود أو تدخلات أو معيقات، وأن تكون صناديق الاقتراع في كل مكاتب القدس كما هي في رام الله.

واتصلت وطن، بالعديد من أعضاء مركزية فتح للحصول على تصريح منهم بشأن ذلك، إلا أن بعضهم لم يجيب على الاتصال والأخر أكد أنه في اجتماع.

والأسبوع الماضي، قال عضو مركزية فتح حسين الشيخ في رده على سؤال وطن، إن قرار الانتخابات هو قرار فلسطيني خالص ، وذاهبون لاجرائها بغض النظر عن موافقة او رفض " اسرائيل " اجرائها في القدس،، للاطلاع اضغط هنا

كما اتصلت وطن، بالعديد من قيادات حماس لأخذ تصريح منهم حول سبل لإجراء الانتخابات في القدس المحتلة، فيما لو رفض الاحتلال إجرائها في المدينة المقدسة، إلا أنه لم يجيب أحد على الهاتف.

الشعبية تدعو للقاء فصائلي عاجل لبحث مسألة إجراء الانتخابات في القدس

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول لـوطن، إن معركة القدس يجب أن تكون على الطاولة ولا يجب التسليم لقرار الاحتلال، ويجب أن نخوض معركة لفرض الانتخابات في القدس، ولا يجب أن نسمح للاحتلال أن يقرر مسار الانتخابات الفلسطينية.

وأضاف الغول: هذا يستدعي لقاء فلسطينيا عاجلا يبحث كيفية التعامل مع القدس، وكيفية توحيد جهودنا لفرض إجرائها داخل مدينة القدس، باعتبار أن الانتخابات أصلا جزء من الاشتباك السياسي مع الاحتلال، والانتخابات بالقدس هي معركة من معاركنا في مواجهة الاحتلال، وعلى هذه القاعدة يجب أن يجري الامر وأن يتم اتخاذ قرار وطني صريح وواضح لفرض اجرائها بالقدس.

وأوضح أنه جرى التأكيد في القاهرة على أن تكون القدس حاضرة في الانتخابات، وأن نعد أنفسنا لاحتمال قيام الاحتلال برفض اجرائها في القدس، وقد ترك الامر لما يمكن أن تسفر عنه الوقائع في الميدان. داعيا للقاء قيادي عاجل لبحث هذه المسألة والخروج بقرار حول كيفية خوضنا الانتخابات في القدس في حال رفض الاحتلال السماح بها.

الديمقراطية: يجب خوض حملة ضغط ومواجهة مع الاحتلال من أجل إجرائها في القدس

من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح لـوطن، إن القوى الفلسطينية متفقة بأن القدس هي جزء من العملية الانتخابية، وأن حق المقدسيين بالمشاركة بالتصويت والترشيح ثابت، حيث هناك اتفاق نظم هذه العملية في الانتخابات السباقة، وهناك دعوة لإعادة العمل بهذا الاتفاق.

وأضاف: في حال رفض الاحتلال، يجب أن خوض حملة ضغط ومواجهة مع الاحتلال تنطلق من الحق الدستوري الفلسطيني بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة، باعتبار انها معركة وطنية يجب خوضها بخطة وطنية موحدة تدفع باتجاه وضع صناديق الاقتراع بالقدس وان يكون إجراء قانوني من قبل لجنة الانتخابات، ودعوة المراقبين الدوليين والأمم المتحدة لكي تتدخل بالضغط على الاحتلال حتى لو أدى ذلك الى اشتباك ميداني مع الاحتلال.

وأكد رباح أنه يجب ممارسة الحق الديمقراطي في القدس حتى لو رفض الاحتلال ذلك، وهذا يحتاج الى خطة وطنية من القوى الفلسطينية جميعها، بالتالي هذا جزء من الصدام مع الاحتلال لتأكيد عروبة القدس وهويتها الفلسطينية واعتبار كل ما تقوم به إسرائيل في القدس مخالف للقوانين الدولية.

المبادرة الوطنية: مستحيل إجراء الانتخابات بدون القدس، ويجب تحويلها لمعركة مقاومة شعبية

من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية د.مصطفى البرغوثي لـوطن، إنه من المستحيل القبول بإجراء الانتخابات دون القدس، ولا نقبل ان تستثنى القدس من الانتخابات باي حال من الأحوال.

وأضاف: لكن نحن نرفض ان يأخذ الإسرائيليون حق القرار بأن تجري الانتخابات في فلسطين او لا تجري، بالتالي الجواب ليس اجراء الانتخابات او تأجيلها، بل الجواب يجب ان يكون اجرائها في القدس رغم انف الاحتلال وجعلها معركة من معارك المقاومة الشعبية ونستطيع ان نفعل ذلك اذا تعاونا جميعا.

وتابع: أفضل صورة يمكن ان تظهر للعالم هي صورة فلسطينيين يحاولون ان يصوتوا في القدس وإسرائيل تمنعهم من التصويت، أي أن نجعلها معركة مقاومة شعبية لا أن نتذرع بالقرار الإسرائيلي لإلغاء او تأجيل الانتخابات.

وأكد البرغوثي أن "المطلوب من الفصائل وضع خطة فورا كما اتفقنا سابقا لكيفية اجراء الانتخابات حتى لو رفض الاحتلال ذلك داخل مدينة القدس".

وبيّن أنه "تم طرح ذلك في حوارات القاهرة، واقترحنا تشكيل لجنة حينها وحتى الان لم يتم ذلك، لكن ما زال لدينا وقت لتشكيلها من كل القوى والفصائل لكي تقرر كيف تخوض الانتخابات بالقدس حتى لو حاولت إسرائيل منعها".

حزب الشعب: لا انتخابات بدون القدس ويجب عدم التسليم للرفض الاسرائيلي

أما الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، فقال لـوطن، إن حزب الشعب اعلن اكثر من مرة بأنه لن يشارك في انتخابات دون مشاركة المقدسيين في مدينتهم ترشيحا وتصويتا ودعاية ، وهذا الموقف تم تكريره مرات عديدة.

وأضاف الصالحي: سبق وأن طلبنا من الرئيس بتعديل قانون الانتخابات فيما يخص القدس، وطرحنا ذلك في كل اللقاءات وهو احد القضايا التي تعتبر أساسية في أي لقاءات كنا نجريها للتحالفات سواء في قائمتنا او مع أي قوائم او شخصيات، لذلك موقفنا واضح يجب ان نخوض تحد كبير في القدس لاجبار الاحتلال على القبول بانتخابات في القدس او الصراع مع الاحتلال بالقدس، لكن في نفس الوقت عدم التسليم بما يريده الاحتلال بان تجري الانتخابات دون القدس، وأساس موقفنا ان هناك اتفاقيات بين السلطة ومنظمة التحرير من جهة والاحتلال من جهة تتعلق بالقدس.

ودعا الصالحي المجتمع الدولي للتدخل من أجل الزام إسرائيل لتنفيذ هذه الاتفاقات فيما يتعلق بالقدس. كما دعا كافة القوى الفلسطينية والقيادة لعدة التسليم للتهرب الاسرائيلي بتنفيذ هذه الاتفاقيات في القدس، لان اذا تم ذلك فيعني أن القدس لم تعد جزءا من الدولة الفلسطينية وهذا خطير جدا.

وأكد الصالحي أنه يجب أن يتم اجراء الانتخابات في القدس بالقوة رغما عن الاحتلال.

وأوضح الصالحي أن القدس جزءا من الاتفاقيات بين المنظمة و"إسرائيل"، بالتالي التسليم بإخراج القدس من الاتفاقيات كما تمارس "إسرائيل" يعني ان السلطة الفلسطينية ستسلم باستمرارها رغم انتقاصها القدس وهذا امر خطير، بالتالي يجب ان يكون رد السلطة إما بتنفيذ الاتفاقيات في القدس او وقف العمل بكل الاتفاقيات والعودة لمسار ما قبل 19/5/2020 الذي نص على انهاء الاتفاقيات مع الاحتلال بالتالي لا يصبح لدينا وضع مزدوج، بحيث يظهر أننا نمارس الاتفاقيات في الضفة ولا نمارسها في القدس وهذا خلل سياسي كبير وخطير لا يجب ان يحصل.