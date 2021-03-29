‎نقابة الاطباء تقرر تخفيف الإجراءات الاحتجاجية حتى نهاية الاسبوع

وطن: قررت نقابة الأطباء- مركز القدس، تخفيف الإجراءات الاحتجاجية حتى نهاية الاسبوع لاعطاء كل من ناشدهم الفرصة بمطالبة الحكومة و مناشدتها في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة ومساندة الأطباء في انهاء الأزمة.

وأضافت النقابة في بيان لها، أن الاجراءات ستكون على النحو التالي:

1- استثناء كل ما يخص مرضى الكورونا من مراكز السحب والفرز و العلاج من اي فعاليات حتى نهاية الاسبوع.

2- العمل في باقي المشافي يكون للمناوبين فقط.

3- تفتح مراكز الرعاية الصحية الأولية يوم الاربعاء لتمكين المرضى من الحصول على الأدوية.

4- يتوقف العمل في مبني وزارة الصحة في نابلس ورام الله.

فيما يلي نص البيان: