نقابة الاطباء تقرر تخفيف الإجراءات الاحتجاجية حتى نهاية الاسبوع
29.03.2021 07:43 PM
وطن: قررت نقابة الأطباء- مركز القدس، تخفيف الإجراءات الاحتجاجية حتى نهاية الاسبوع لاعطاء كل من ناشدهم الفرصة بمطالبة الحكومة و مناشدتها في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة ومساندة الأطباء في انهاء الأزمة.
وأضافت النقابة في بيان لها، أن الاجراءات ستكون على النحو التالي:
1- استثناء كل ما يخص مرضى الكورونا من مراكز السحب والفرز و العلاج من اي فعاليات حتى نهاية الاسبوع.
2- العمل في باقي المشافي يكون للمناوبين فقط.
3- تفتح مراكز الرعاية الصحية الأولية يوم الاربعاء لتمكين المرضى من الحصول على الأدوية.
4- يتوقف العمل في مبني وزارة الصحة في نابلس ورام الله.
فيما يلي نص البيان: