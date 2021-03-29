بعد 20 عام في الأسر.. مجد بربر حراً

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين، عن الأسير مجد بربر (45 عاما)، بعد 20 عام في الأسر.

واحتجزت قوات الاحتلال الاسير بربر لساعات فور الافراج عنه من أمام سجن النقب الصحراوي ،صباح اليوم، حيث اقتادته للتحقيق في المسكوبية، لتفرج عنه بعد ساعات، ولينطلق موكب الاستقبال إلى مسقط رأسه في بلدة راس العامود بالقدس المحتلة.

وأستقبلت جماهير حاشدة من أبناء شعبنا في القدس الاسير المحرر بربر بالزغاريد والزهور مرددين الهتافات الداعمة للأسيرات والأسرى وتحريرهم من سجون الاحتلال.

يذكر أن الأسير برير اعتقل بتاريخ 30-3-2001، وترك خلفه زوجته وابنه الشاب الجامعي منتصر والشابه الجامعية زينه التي لم يتجاوز عمرها 15 يوماً حينها، ليتنقل في جميع سجون الاحتلال، كما خاض عدة اضرابات عن الطعام، وتعرض للتنكيل في سجون الاحتلال.