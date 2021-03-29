"أمان" يشدد على ضرورة وقف التعيينات والترقيات في الوظائف العليا قبيل الانتخابات في الضفة وغزة

وطن: أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان على أن إجراء الانتخابات العامة ضرورة وطنية تتطلب من الجميع تهيئة البيئة المناسبة لعقدها وضمان نزاهتها، ما يتطلب من صناع القرار العمل بفاعلية على تذليل أي تحديات قد تواجه العملية الانتخابية من شأنها المس بنزاهتها، وذلك من خلال إصدار تعليمات للمؤسسات الرسمية بضرورة وقف التعيينات والترقيات والتنقلات لأي من العاملين في الفئات العليا قبيل الانتخابات، والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات استباقية على الصعيد المؤسسي والهيكلي والقانوني لمؤسسات الدولة أو مراكز النفوذ، وإصدار ما يلزم من تعليمات لكافة المسؤولين والموظفين بالقطاع العام، لمنع استخدام مناصبهم ومواقعهم للترويج لأي جهة مرشحة للتنافس في العملية الانتخابية، أو استخدام الموارد والممتلكات العامة في الدعاية الانتخابية.

وقد جاء هذا التأكيد وما شمله من مطالبات وتوصيات في رسالة وجهها ائتلاف أمان لفخامة الرئيس محمود عباس، وذلك على ضوء ما نشر مؤخراً عبر الجريدة الرسمية (الوقائع) حول ترقيات أو تعيينات أو تنقلات لفئات عليا في الوظيفة العامة، مؤكداً أن ذلك يؤثر بشكل كبير على المناخ الإيجابي الحالي في التحضيرات لإجراء الانتخابات.

وبموازاة ذلك، دعا ائتلاف أمان السلطة القائمة في قطاع غزة، أيضا الى المساهمة في الحفاظ على البيئة الايجابية لإجراء الانتخابات، والامتناع عن اتخاذ أية اجراءات قد تمس بنزاهة العملية الانتخابية، بما في ذلك التعيينات والترقيات أو التنقلات أو إساءة استخدام موارد الدولة أو النفوذ الوظيفي لصالح مرشحين في الدعاية الانتخابية.