وزارة الصحة تتسلّم 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" من الصين

وطن: تسلمت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" بتبرع كريم من الصين.

وتمت عملية التسليم بحضور وزيرة الصحة مي الكيلة، وسفير الصين لدى فلسطين قوه وي.

وقالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن لجنة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ستتابع معنا توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على الفئات المستهدفة

وأضافت: إن هذه اللقاحات ستساهم بشكل كبير في تسريع حملة التطعيم المجتمعي في فلسطين.

فيما قال السفير الصيني "هذه الدفعة، تمثل التزامًا بالوعد الذي قطعته الصين بجعل اللقاح منفعة للعالم"، مؤكدًا على أن بلاده تدعم بشكل كامل جهود السلطة الفلسطينية في معركتها ضد فيروس كورونا.