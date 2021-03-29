الأسير محمد معالي يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

وطن: دخل الأسير محمد معالي (44 عاما) من مخيم الدهيشة في بيت لحم، اليوم الإثنين، عامه الـ18 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن الاحتلال اعتقل الأسير معالي عام 2004، وحكم عليه بالسجن المؤبد 21 مرة.

وأضاف أن الأسير تعرض لتحقيق قاسٍ عقب اعتقاله استمر 70 يوما، كما تعرضت غالبية أفراد عائلته للاعتقال، وهدم الاحتلال منزل عائلته عقب الاعتقال، مشيرا إلى أنه أكمل تعليمه في السجن، وهو الآن في السنة الثانية من درجة البكالوريوس.