حماس تقدم قائمتها للانتخابات التشريعية "القدس موعدنا"

وطن: قدمت حركة حماس ظهر الاثنين، قائمتها لانتخابات المجلس التشريعي 2021 في مقر لجنة الانتخابات المركزية، وحملت شعار "القدس موعدنا".

وتقدم القيادي في الحركة خليل الحية بأوراق قائمة حماس لمقر اللجنة في مدينة غزة، في حين تقدم وفد من الحركة برئاسة جمال الطويل في الضفة بالقائمة لمقر اللجنة في البيرة.

وقال الحية للصحفيين بعد تقديم القائمة:" قدمنا قائمة بعنوان "القدس موعدنا" وحرصنا على تصميم قائمتنا أن تكون القدس عنواننا".

وأضاف "القائمة تضم خبراء ومتخصصين، وحرصنا على أن يكون على قائمتنا عمالقة الأسرى، وعلى أن يمثّل عنصر الشباب ثلث القائمة الانتخابية".

من جهته قال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان صحفي، "اليوم نلتقي مجددا مع أبناء شعبنا ونتواصل مع أبناء أمتنا العربية والاسلامية في لحظة تاريخية فاصلة من تاريخ الشعب الفلسطيني".

وأضاف "حيث ينطلق ركب الجد والعمل والعطاء بقائمة "القدس موعدنا " اسم يحمل دلالاته الوطنية الاستراتيجية في التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وفي لجة حالة حراك دائم لا يتوقف الا بتحريرها من العدو الصهيوني" .

وشدد على أن اسم وشعار القائمة "القدس موعدنا" تأكيد على أنه مهما عظمت المؤامرات فلن تكسر إرادة شعبنا، ولن تغير من الحقيقة شيء وسنستمر في مشوارنا الكفاحي والنضالي المقاوم حتى تحرير فلسطين والقدس والأقصى.