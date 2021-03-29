لجنة المتابعة للحوار بين القوى الوطنية الديمقراطية تحمل مسؤولية فشل الحوار للقوى التي قدمت مصلحتها الخاصة على المصلحة العامة

وطن: أعلنت لجنة المتابعة للحوار بين القوى الوطنية الديمقراطية، انها ستنسحب من ذلك الحوار. معلنة أسفها "لجماهيرنا التي علّقت بعض الآمال على تلك الوحدة ومحملين المسؤولية للأحزاب والقوى التي قدّمت مصالحها الخاصة على المصلحة الوطنية العامة، على أمل أن تعيد الفصائل والقوى النظر بذلك وإلا فإننا نحمّلها مسؤولية المخاطر التي سنواجهها معاً كشعب وقوى حيث سيندمون عندما لا ينفع الندم".

وقالت اللجنة في بيان لها، وصل وطن، الاثنين "لا لتغليب المصالح الفئوية على مصلحة الشعب، لن ننتخب من باع المصلحة العامة لصالح المحاصصة، كل الاحترام للقوى التي تجاوبت مع المصلحة العامة وبشكل خاص حزب الشعب والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين".

فيما يلي نص بيان لجنة المتابعة للحوار بين القوى الوطنية الديمقراطية:

بيان صادر عن لجنة المتابعة للحوار بين القوى الوطنية الديمقراطية

28/3/2021

ايمانا منا بأهمية وحدة القوى التقدمية والديمقراطية في مواجهة التحديات التي تواجه شعبنا وقضيتنا، والتي لا بد وأن تنعكس على وحدة هذه القوى في خوض انتخابات المجلس التشريعي القادمة، فقد بادرنا كلجنة متابعة في ترتيب لقاءات فردية وجماعية مع قيادات هذه القوى وأوصلنا لهم صوت الجماهير التي تعلّق الأمل على هذه الوحدة وما سينجم عنها من إعلاء صوت هذه القوى التي ستعكس مطالب الشعب، وتابعنا الحوار الدائر بين هذه القوى، وشاركناهم النقاش والحوار، وقمنا بدعوة شخصيات وطنية وديمقراطية للمساهمة في تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات الوهمية التي يتمسك بها البعض بفعل ترسبات ثقافة الماضي التي ما زالت راسخة ، معلّقين ومعلّقات الأمل على أن المتحاورون مدركين لحجم المخاطر التي تتعرض لها قضيتنا وشعبنا وما تنطوي عليه من إجراءات تعسفية يمارسها الاحتلال ضد أبناء وبنات شعبنا بشكل عام، وما يتهدد القدس وأهلها من تشريد وهدم لأحياء وبيوت، بالإضافة لما تقوم به عصابات المستوطنين في مناطق عديدة، وبأن مواجهة تلك المخاطر هي الهم الأول والأخير لهذه القوى، وبأنهم بالتالي مستعدون لخوض الانتخابات موحدين همهم الأول والأخير مواجهة تلك التحديات، وبأن مواجهة تلك التحديات تتطلب اتخاذ اجراءات تمهّد بل وتعمل على تحقيق الوحدة وخوض الانتخابات ضمن قائمة موحدة عمادها وأساسها برنامج وطني موحد من شأنه أن يعيد ثقة الشعب بقيادته، ويوحدهم ببرنامج نضالي مبني على الثوابت التي طالما تغنّى بها الشعب وطالب بها. إلا أننا للأسف ورغم كل الجهود التي بذلت فلم نستطع أن نحقق ذلك، حيث برزت لغة المحاصصة عند البعض لتكون هي الأساس وما يعنيه ذلك من تغييب للمصلحة الوطنية العليا لحسابات أخرى ليس لها علاقة بأي برنامج نضالي، بل بتقاسم الكعكة، وعليه فإننا ونحن نحيي القوى التي استعدت أن تتوحد في سبيل تحقيق تلك الوحدة فلا يسعنا إلا أن ندين كل من وقف بوجه تلك الوحدة مقدماً المصالح الخاصة على المصلحة العامة، ومقدماً المحاصصة على البرنامج الوطني، ومقدماً شعبه كقربان لتلك المحاصصة.

وعليه نعلن بأننا سننسحب من ذلك الحوار معلنين عن أسفنا لجماهيرنا التي علّقت بعض الآمال على تلك الوحدة ومحملين المسؤولية للأحزاب والقوى التي قدّمت مصالحها الخاصة على المصلحة الوطنية العامة، على أمل أن تعيد الفصائل والقوى النظر بذلك وإلا فإننا نحمّلها مسؤولية المخاطر التي سنواجهها معاً كشعب وقوى حيث سيندمون عندما لا ينفع الندم. - لا لتغليب المصالح الفئوية على مصلحة الشعب - لن ننتخب من باع المصلحة العامة لصالح المحاصصة - كل الاحترام للقوى التي تجاوبت مع المصلحة العامة وبشكل خاص حزب الشعب والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.