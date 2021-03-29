حيفا.. شهيد من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص شرطة الاحتلال

وطن: استشهد الفلسطيني منير أحمد عنبتاوي (33 عاما)، من مدينة حيفا، برصاص شرطة الاحتلال في حي "وادي النسناس"، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت شقيقة الشهيد إنه "طلب من والدتي المال في الوقت الذي لم يتوفر معها، وفي أعقاب ذلك نزل إلى الشارع غاضبا وهو يعاني من اضطرابات نفسية".

وأضافت أن "والدتي هي من اتصلت بالشرطة حتى لا يشكل خطرا على نفسه والآخرين ويتم نقله إلى المستشفى".

وتساءلت "كيف يعقل أن تطلق الشرطة 3 رصاصات على شخص مريض بمنطقة الظهر بدلا من اعتقاله؟".