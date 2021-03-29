استقرار الحالة الصحية للفتى المصاب أحمد فلنة

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، باستقرار الحالة الصحية للمعتقل المصاب أحمد عبد الرازق فلنة (17 عاما) من بلدة صفا غرب مدينة رام الله، والذي أعيد مؤخرا إلى سجن "مجدو" بعد إجراء عملية جراحية له بمشفى "العفولة".

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال اعتقل الفتى فلنة في 26 شباط/ فبراير الماضي، بعد أن أطلق عليه النار، وأصابه بست رصاصات اخترقت فخذيه وأسفل بطنه.

وأضافت أن جنود الاحتلال اعتدوا عليه حينها وهاجموه غير مكترثين بجروحه والدماء التي تنزف من جسده، ومن مزقوا ملابسه وزجوه داخل الجيب العسكري، وبعدها بنصف ساعة وصلت مركبة الاسعاف، وجرى نقله لمشفى "هداسا عين كارم"، وهناك أجريت له عدة عمليات جراحية.

وذكرت أنه طوال تواجد الفتى فلنة بالمستشفى تعمد الاحتلال تقييد يديه وقدميه بالسرير طيلة الوقت، رغم صعوبة حالته الصحية، وبعد 4 أيام تم نقله إلى قسم الأسرى الأشبال بمعتقل "مجدو".

وأشارت الهيئة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، تراجع وضعه الصحي وبدأ يعاني من التهاب بقدمه اليمنى، وعلى إثر ذلك تم نقله مجددا إلى مشفى "العفولة"، وأجريت له عملية فيها، لكنه لا يزال يعاني من أوجاع حادة مكان الإصابة، ويمشي بصعوبة وحالته تستدعي لمتابعة طبية حثيثة.