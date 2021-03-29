النيابة والشرطة تكشفان ملابسات مقتل شاب في سلفيت

وطن: كشفت النيابة العامة وإدارة المباحث الجنائية في شرطة محافظة سلفيت، اليوم الاثنين، ملابسات مقتل شاب يوم أمس في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، "إنه وبعد وصول جثمان شاب يبلغ من العمر (27 عاما) لمركز طبي في بلدة بديا غرب سلفيت، بدأت النيابة العامة إجراءات التحقيق، فيما باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري، والتي أسفرت عن حصر الاشتباه بشخصين بارتكاب الجريمة، وتم جلبهما، وسماع أقوالهما، والتحفظ عليهما، واحالتهما للنيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما أصولا.