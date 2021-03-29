الاحتلال يعتقل شابين مقدسيين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،الاثنين ، شابين خلال اقتحامها بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مهدي أبو الهوى، ورياض كرواي، بعد مداهمة منزليهما في بلدة الطور، وتفتيشهما.

وكانت شرطة الاحتلال أفرجت مساء الأحد، عن مديرة المركز النسوي/ نادي جبل الزيتون إخلاص الصياد والشاب مالك المغربي، بعد اعتقالهما خلال التحضير لفعالية خاصة "بيوم الأم".

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اقتحمت برفقة المخابرات، الأحد، ملعب "جبل الزيتون" في الطور، ومنعت "معرض وبازار يوم الأم" الذي دعا إليه المركز النسوي.