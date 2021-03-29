تحت رحمة الدولار

كتبت مرام هواري : في عالم شعاره البقاء للاقوى… تُستخدم طرائق وسبل متعددة من القوى الناعمة المنافية للقوانين والأعراف كسلاحاً عابراً للحدود والقارات ثبتت نجاعته في الفتك بدولاً دون قطرة دم او قتال "فحرب العملات " أحد أوجه الحرب الباردة وأحد أدواتها التي إكتوت بجحيمها الشعوب التي دفعت وما زالت فاتورة لحرب لم تخوضها، فكانت الخاسر الأكبر لجلوسها في حلبة التبعية لإقتصادات الدول العظمى ومرمى أزماتها الإقتصادية، مخلفة فوضى على الأغلب كانت منظمة بعد أن انضم الفقر الى الصراعات الداخلية والتفلُّت الأمني الذي تعاني منه البلاد، دافعا الملايين منهم كلاجئين الى حافة البلاد، ساحبة بساط الاستقرار من تحت أقدامها، فودّعت معه الرفاهية لتختبر المعنى الحقيقي للعسر وضيق الحال، بعدما فقدت تلك الدول أمنها الغذائي وضلّت الوظائف طريقها الى سوق العمل، وانخفضت مستوى معيشة الفرد فبات الطابور جزءاً من يوميات عامة الناس وكل شيئ عدا ربطة الخبز من الكماليات...!

بدون كلل أو ملل تسعى أمريكا الى زعزعة استقرار الدول العربية من الألف الى الياء عبر محاربتها بعماد اقتصادها، مصوبة سهامها نحو العملات، فلم يعد بخافياً على أحد ان ما تعانيه دولنا من أزمات اقتصادية خانقة لم يعد اقتصادياً بقدر ما هو سياسياً بحت، بعد أن تم زج عملة البلد في خانة اللعبة السياسية التي تجيدها الدول العظمى بإتقان ويجهلها العرب، فأمريكا التي خبرت طويلاً فن القتال، تعلم جيداً أن السلاح الأكثر ذكاءاً هو السلاح الأكثر تدميراً وهذا بلا شك ينطبق على سلاح العملات الذي يتربع على عرشه الدولار، بعد أن لمع نجمه وطغى على غيره من العملات لجر الدول الى الدروب المظلمة بتقويض وضعها المالي الذي بات أغلبه يعاني من التضخم والتذبذب، وانخفاض سوق سعر الصرف سعياً لجرها نحو الإفلاس، لتتمكن من ليّ ذراعها فتنال بالدولار ما قد عجزت عنه بالحرب.

فالحديث عن انهيار الدول اقتصادياً لم يكن ليكمل دون الأخذ بعين الاعتبار العوامل الخارجية التي تركت بصماتها في شتّى مناحي الحياة بالإضافة الى فساد الانظمه الحاكمه وسوء ادارتها للبلاد وانتشار ظاهرة المضاربات فيما يعرف بالسوق السوداء انعدمت معها العملة المحلية ليتم التشبث بالدولار، فلم يعد التساؤل بعد عشرة أعوام على الثورات العربية عن حجم المآسي التي غلفت العالم العربي والاسلامي، والتي بدورها أُدخلت الشعوب في أُتون صراعات لا تهدأ، وانما فتح الباب على سؤال استوجب الرد.. ماذا يراد لهذه البلاد بعد...؟؟؟

وقد بات واضحاً وضوح الشمس في الآفاق بأن ما يجري ليس بجوع، وإنما تجويع وليس بفقر وانما تفقير ...فلربما قد يذهل البعض من المساعدات الإنسانية التي تقدمها امريكا في قوالب مختلفة الى الدول النامية، فهي لا ترمي حجراً الا وأرادت به عشرة عصافير...! فأن تسمع عن تقرير من واشنطن يتحدث عن حصار وعقوبات اقتصادية وفرض ضرائب ورسوم جمركية على واردات الدول. واتّباعها سياسة ادارة الظهر في وقت الأزمات، فذاك أمراً دارجاً دأب عليه الرؤساء الامريكيون، وفقاً للمصالح والغايات، ترافقه دعاية اعلامية غرضها ان تقنعك انها بذلك تحارب ما تسميه "بإرهاب الدولة"، أما ان ترى بأم عينك تقريراً يتحدث عن مساعدات مالية انسانية من قبل الولايات المتحدة الامريكية فهذا امراً يستدعي الشك بل والوقوف عليه ملياً، في ظل فداحة التناقضات الصارخة في استراتيجيتها تلك .

في علم الاقتصاد تسمى" بلعبة حافة الهاوية" ... إحدى قواعدها توظيف المال لتحقيق أهداف استراتيجية سياسية بامتياز، تمر عبر بوابة المساعدات، ولعل مصطلح "بلطجة المال" لهو التعبير الأكثر صدقاً لما يحصل الآن من تدهور دراماتيكي للعملات لتصبح تلك المساعدات ليست بحلاً للفقر وإنما الطريق المؤدي إليه ومنها يتحسبون، لما تخلفه من ديون ما تلبث ان تصبح عبءاً ثقيلاً على كاهلها وليست بإنجاز، باعثة برسائل مفادها ان القروض والمساعدات المالية ليست بالمجان وإنما يقابلها أثمان باهظة وتنازلات قد تبدأ ولا تنتهي، لا سقف لها ولا حد .

وفي ظل العولمة والاقتصادات المفتوحة وحرية التجارة وصراع الاشتراكية والرأسمالية على سيادة العالم ، تكون العلاقة بين الدول تنافسية حين يتطلب الأمر ذلك وتعاونية إذا تيسر لها ذلك وتصادمية متى لم يكن لذلك من بد، عندها ستكشر كل ايديولوجية في وجه الأخرى.

الإمبراطوريات العظمى بشكل عام لا تبرر لك أفعالها فالغاية تبرر الوسيلة شعارها، فوفق منطق المال لا فرق بين نظام رأسمالي و نظام اشتراكي، فالانتهاكات فعلٌ تُحسنه الرأسمالية كإحسان الإشتراكية لها، حيث يتم ضرب الدول المستهدفة في العمق محاولة لإستنزاف الدول من الداخل بسياسة تعتمد على الكذب في الفتك بالمال... من خلالها تسعى دولاً لخلق حالة من التوجس في الأسواق اتجاه اقتصاد دولة ما، مما يجعلها تفقد بالتدريج ثقة المستثمرين لها عبر التلاعب بسنداتها في الأسواق الدولية، من أجل حمل الدولة على الإنفاق من مخزون عملاتها الأجنبية لتقويضها سياسياً تفقدها مع الوقت قوتها الناعمة.وعلى المال في صناعة السياسة ....بحيث تسعى الدول العظمى لتوجيه الضربة عبر تخفيض قيمة العملة للدولة المصدرة في سبيل الحصول على أكبر قدر ممكن من الصادرات وتقليل الواردات ثم إغراق الأسواق بسلع رخيصة الثمن، يتبعه سحب الدولار من الأسواق وانهيار عملتها المحلية مقابل الدولار، مخلفة جبل جليدي فوق أنقاض اقتصادها، معبدة الطريق لحمل الدولة على الاستجابة السريعة لمطالبها وربطها بإحكام بالشركات العالمية والبنك المركزي الأمريكي وصندوق النقد الدولي وباقتصاد الدول الغربية.

وبطبيعة الحال فكل ما نشهده اليوم من حروب تجارية طاحنة تدور رحاها بين الأخضر الأمريكي "الدولار " والأحمر الصيني "اليوان " والذي يعتقد كل منهما انه الاقوى والاهم على الساحه العالميه كان سبباً كافياً لصعود أنظمة على حساب أخرى، وضربها البنية الاقتصادية التحتية للعديد من الدول، فقد سبق وأن خسر العالم المليارات من الدولارات كنتيجة حتمية لتلك الحرب التي فاقت آثارها الحروب العسكرية باستهدافها الشعوب بيت القصيد سببها خفض قيمة الدولار والذي بدوره كان سبباً في انخفاض قيمة الاحتياطي منه في تلك الدول، حتى تلك التي تتباهى بنفطها فهي لا تملك السيادة بتحديد قيمته، فذاك مرهوناً بارتفاع وانخفاض الدولار، فتحولت بموجبه الى دول تابعة لا سيّده في اتخاذ القرار، مما أثر سلباً على الدول الصناعية الغير منتجة للنفط، وعلى دول الشرق الأوسط تحديداً، الذي تربع على عرش الدول المرشحة لكي تتصدر زمن أطول بانخفاض قيمة عملاتها مقابل الدولار، وتراكم جبال من الديون العامة التي باتت تلتهم الناتج المحلي الإجمالي و الذي بموجبه باتت تعاني من أحوال معيشية صعبة، وارتفاع في أسعار المنتوجات الغذائية، منذرة بشبح فقدان الأمن الغذائي الذي بات على لائحة الانتظار.

الا ان ما قد يغفل عنه العديد منّا، ان الصين بحربها التجارية مع أمريكا و بتبادلها القصف الجمركي الذي فاقت قيمته المليارات، قد أصابها ما أصاب أمريكا من تضخم وعجز تجاري كان سببه اكتساح صادرات كلا البلدين لسوق الأخرى فكل ما في الامر انه القى بظلاله السلبية على الساحة العالمية، ومثّل تهديداً كبيراً للدول التي لا تستطيع استبدال المنتج الأمريكي او الصيني بآخر محلي، كما أن الصين التي تصورت نفسها قادرة على القضاء على الدولار هي نفسها من تضررت من احتكار أمريكا للعالم عبر هيمنة عملتها وتحديدها لقيمته وربط مختلف العملات به ورفع الفائدة عليه، فمن وجهة نظري لا و لن يكون اليوان ولي العهد المنتظر و البديل لقيادة الاقتصاد العالمي، حتى بعد اعتماد اليوان رسمياً كعملة احتياطي عالمي من قبل صندوق النقد الدولي، فربما قد لا يكون كافياً ان الصين لم تعد من بين تلك الدول التي تخشى الجوع والمرض وخطر الجيران، بل ومرشحة من بين القوى المهددة لسيادة الدول على العالم والسبب يكمن في عظمة مصالحها المتشابكة مع امريكا، فـ بإعلانها الحرب والعداء على امريكا يعني ضمناً التضحية باقتصادها اولاً تماماً كمن يطلق النار على قدميه..... ونحن كجمهور العالم الثالث كل ما يمكننا فعله في صراع الأقوياء هذا، ان نحدد موقعنا بينهما بأحد المقعدين، فإما وأن نجلس نحصي خسائرنا كضحية في انتظار سقوط هذا وانهيار ذاك... حتى نجد لنفسنا مكاناً في لعبة الامم تلك أو أن نسعى نحو استعادة توازننا بالتنمية والتوزيع العادل لثروات البلاد تجعلنا اليد العليا تتحكم بالاقتصادات لا اقتصاد مرتهن يقبع تحت رحمة الدولار....!