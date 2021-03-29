جائزة هالت تختار مدينة روابي كمضيف مشارك لمسابقتها لدورها الريادي في دعم الشباب وتمكينهم

وطن: أعلنت مؤسسة جائزة هالت " Hult Prize" اعتماد مدينة روابي كمضيف مشارك لمسابقتها الرائدة التي ستنعقد في نيسان المقبل 2021، حيث اختيرت روابي ضمن 50 مدينة مختلفة حول العالم لاستضافة كل منها المرحلة الإقليمية، التي تتنافس فيها الفرق على مستوى 47 إقليما حول العالم.

و"Hult Prize" هي مؤسسة دولية تأسست عام 2009، تجسيدا لفكرة الريادي الفلسطيني أحمد الأشقر بالتعاون مع الأمم المتحدة لتصبح رائدة في مجال التعلم القائم على العمل، وخلق فرص العمل على نطاق واسع للشباب، من خلال اطلاق مسابقة في أيلول سنويا تحديا لمشكلة اجتماعية عالمية استنادا إلى أحد أهداف التنمية المستدامة، حيث يطرح الطلاب من جميع أنحاء العالم أفكارهم للمنافسة في المسابقة، كل حسب جامعته لتؤهل كل جامعة ثلاث فرق للمرحلة الإقليمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي في مؤسسة "Hult Prize" شارلمان كوينيتو، أن السبب الرئيسي في اختيار مدينة روابي كمضيف مشارك للمسابقة نابع من التزام روابي ببناء قادة التفكير المتقدم الذين يركزون على القيمة المشتركة.

وأضاف كوينيتو "لا تجد كل يوم مؤسسة شريكة تشعر بنفس الشعور الذي تشعر به حيال قدرة الشباب على تغيير العالم، نحن نتطلع حقًا إلى رؤية التأثير على المستوى الإقليمي الذي يمكن أن تحدثه قمة التأثير في مدينة روابي".

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة روابي جاك نصار، "نسعى باستمرار وبوسائل متعددة بغية تمكين الطلبة الفلسطينيين وإلهامهم ومد أواصر الدعم والمساعدة لهم، خصيصاً المرأة التي تعد ركيزة أساسية في مجتمعنا وستكون جزء مهم من قادة الغد لشعبنا في المستقبل القريب في شتى القطاعات".

وأضاف: "دعمنا ومساندتنا لفئة الشباب اللامتناهي نابع من رؤية وإصرار عميقين من قبل مؤسس مدينة روابي بشار المصري، الذي شيد مدينة تعد واحدة من أحدث وأذكى مدن العالم بالاعتماد على طاقات الشباب من أبناء شعبنا الذين يصنعون حالة من الابتكار في مجالات الأعمال الذي يحتذى به على صعيد العالم، في ظل محدودية الإمكانات والموارد لديهم.