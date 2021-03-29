بعد قضاء 20 عاماً في الأسر.. الاحتلال يعتقل المقدسي مجد بربر لحظة تحرره

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المقدسي مجد عبد الرحيم بربر، فور تحرره من سجن النقب الصحراوي، بعد قضائه 20 عاما في السجون.

وأوضحت زينة بربر، ابنة الأسير مجد أن المخابرات اعتقلت أبيها من على بوابة السجن، وحولته الى التحقيق في مركز شرطة المسكوبية في القدس، كما استدعت شقيقه للتحقيق.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن: قوات الاحتلال تعتقل المقدسي مجد بربر لحظة تحرره من أمام بوابة سجن النقب، بعد قضاء 20 عاماً في الأسر.

واعتقلت قوات الاحتلال بربر شهر آذار عام 2001، وحُكم بالسحن 20 عاما.

وتتعمد سلطات الاحتلال سياسة "اعتقال الأسرى المقدسيين فور الافراج عنهم"، خاصة للأسرى الذين قضوا سنوات في السجن، أو النشطاء، ويفرج عنهم بشروط أبرزها الابعاد عن القدس لعدة أيام، أو منع الاحتفالات ورفع الرايات والاعلام خلال الافراج.

واعتقل مجد بتاريخ 30/3/2001 ضمن حملة استهدفت مجموعة من المقدسيين وترك خلفة زوجته و ابنه الطفل منتصر و ابنته زينه التي لم يتجاوز عمرها 15 يوما في حينه.

وخاض مجد ورفاقه جولات التحقيق الصعبة و الطويلة لدى مخابرات الاحتلال في المسكوبية.