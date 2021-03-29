طائر أبو ملعقة يسجل في مرج صانور للعام الثاني على التوالي

وطن: للعام الثاني على التوالي يسجل طائر أبو ملعقة أو ملعقي منقار أوراسي في مرج صانور الذي يعد اكبر منطقة مائية ضحلة في شمال فلسطين والتي تستقطب العديد من الطيور المهاجرة.

وقد صرح الخبير البيئي الدكتور وليد باشا من وحدة التنوع الحيوي في جامعة النجاح الوطنية ومدير مركز الباشا العلمي للدراسات والأبحاث بأن طائر أبو ملعقة من الطيور المهاجرة الكبير التي بحجم طائر أبو سعد والذي يتميز بمنقار ملعقي الشكل بلون اسود ومصفر في طرفه الأمامي.

وأضاف الباشا أن هذا التسجيل يعد بالإضافة إلى التسجيلات الأخرى كالحذف الرخامي الذي سجل لأول مرة في مرج والذي يعد من الطيور المشارفة على القائمة الحمراء تبعا لمنظمة البيئة العالمية حيث أعداده آخذه بالتناقص علامة على أهمية هذه المنطقة البيئية للتنوع الحيوي وهجرة الطيور في فصلي الخريف والربيع.

وأشار الباشا أن مرج صانور هو منطقة سهلية تبلغ مساحتها (16000) دونم تقع بين 7 تجمعات سكنية وتغمر في اغلب السنوات بالمياه لتبقى مستنقعات مائية حتى أشهر حزيران وتموز.

وقد سجل د. باشا العديد من الطيور المهاجرة في هذا المرج بما يزيد عن 70 نوع من الطيور المهاجرة، وبهذا التسجيل وجه د. باشا النداء إلى سلطة جودة البيئة ووزارة الزراعة إلى الاهتمام بهذه المنطقة كمنطقة ذات أهمية بيئية للحفاظ على هذا التنوع الحيوي الذي يعود بالفائدة على الطبيعة والإنسان بطرق عديدة.