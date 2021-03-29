REFORM تنتهي من ورشة عمل تدريبية بعنوان "نهر حياة" حول كيفية اعداد أوراق السياسات

وطن: عقدت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية -REFORM بالشراكة مع جامعات الوطن المختلفة برنامجاً تدريبياً استمر على مدى ٦ أيام في فندق السيتي إن رام الله ضمن مسار المسابقة البحثية بعنوان "نهر حياة" لمشروع "بلا قيود"، ويهدف هذا المسار الى تمكين طلبة الجامعات من استخدام ادوات البحث العلمي في عمليات التنمية في مجتمعاتهم، وبناء وتطوير قدرات الشباب على البحث والتحليل المعمق، لمعالجة القضايا الاجتماعية، من خلال تطوير واعداد أوراق سياسات في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية ذات العلاقة بقضايا اللاجئين، ضمن برنامج الحكم والسياسة العامة الذي يهدف الى معاودة التفكير في طبيعة العقد الاجتماعي، وجسر علاقات القوة غير المتكافئة بين الجمهور الفلسطيني، والنهوض بواقع مشاركة المكونات المختلفة، وتحسين نظم التمثيل، والتأسيس لمناخ تعددي، على أرضية المواطنة الفاعلة.

والجدير ذكره أن مسار المسابقة البحثية استهدف 40 طالب وطالبة من جامعات الوطن المختلفة في الضفة الغربية من درجة البكالوريوس في العلوم الإنسانية، بمشاركة كل من الجامعات التالية (بيرزيت، القدس المفتوحة، القدس- أبو ديس، الأمريكية، النجاح، بيت لحم، فلسطين الأهلية، وفلسطين التقنية-خضوري، بالإضافة الي جامعتي الخليل والبوليتكنيك) بمعدل ٤ طلاب من كل جامعة. جرى تقسيم المشاركين في التدريب الى مجموعتين كل مجموعة تتكون من ٢٠ طالب وطالبة ممثلين عن ٥ جامعات مختلفة، تلقت كل منهم تدريب مدته ٣ أيام لتطوير وبناء قدراتهم في اعداد أوراق السياسات ذات العلاقة بقضايا اللاجئين.

افتتح اللقاء في اليوم الأول للتدريب السيد نديم قنديل مدير البرامج في المؤسسة حيث رحب بالمشاركين، وأخبرهم عن طبيعة مسار المسابقة البحثية، الذي يهدف لتشجيع وتجويد البحث العلمي للمساهمة في عملية التنمية المستدامة، عدا عن تطوير قدرات الطلبة على استخدام منهجيات البحث العلمي في تقديم حلول علمية تعالج القضايا السياسية والاجتماعية والسلم الأهلي، بدورها تحدثت منسقة المشروع "إسراء عبيد" بأن المسابقة البحثية تنقسم إلى جزئيتين، الجزئية الأولى تتعلق بتطوير مهارات المشاركين باستخدام مناهج البحث العلمي في إعداد أوراق سياسات ذات علاقة باللاجئين، ثم سيعود الطلاب إلى جامعتهم ويتم متابعتهم على مدى شهر من المؤسسة بالإضافة الى جامعتهم حتى الانتهاء من كتابة أوراق السياسات الخاصة بهم، ثم تعرض هذه الأوراق على لجنة التحكيم التي شكلتها المؤسسة من أساتذة مشهود لهم بالمعرفة والحكمة والخبرة في التحكيم، حيث ستعمل هذه اللجنة على تقييم الأوراق المقدمة من الطلاب العمل وتصنيفها حسب الافضل وفق مجموعة معايير تم تطويرها من قبل اللجنة ومدرب أوراق السياسات. ثم ستعمل المؤسسة على تقديم حوافز مالية لأول 5 ابحاث فائزة بقيمة 600 يورو لكل ورقة، وتقديم 300 يورو للأبحاث ال 15 الأخرى، كما ستقوم المؤسسة بطباعة هذه الأوراق وتوزيعها عدا عن اصدار فيلم يوثق كافة مراحل مسار الرحلة التعليمية منذ الإعداد حتى المسابقة النهائية وإعلان النتائج وتوزيع الجوائز.

وركز مدرب أوراق السياسات الدكتور أحمد مصلح في اليومين الأول والثاني للتدريب على اعطاء المتدربين المهارات اللازمة لإعداد الأوراق، ومن هذه المهارات كان الآتي: التعريف بالبحث العلمي والسياسات العامة، ثم تم التركيز على آلية صنع السياسات العامة وآليات تحليلها عدا عن أنواعها، وخطوات كتابتها، وجرى في اليوم الثالث فتح باب النقاش حول طبيعة القضايا والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية ذات العلاقة باللاجئين، وأخيراً تم تحديد عناوين أوراق السياسات التي من المنوي العمل عليها طوال المسابقة البحثية.

وقدم المشاركين عروضاً مختلفة لأوراق السياسات المنوي العمل عليها تضمنت موضوع الورقة ومقدمة عنها، وفحص مدى وجود هذه المشكلات في واقع واحتياجات اللاجئين، وتحديد الجهات الواجب التوجه اليها بهذه الأوراق لإحداث التغيير المطلوب، وعبر المشاركين عن سعادتهم بالمشاركة بالمسابقة البحثية، بالإضافة الى تشوقهم للعمل على أوراقهم والمنافسة مع المشاركين الآخرين، وذكر مشاركين آخرين ان الأجواء التنافسية التي ظهرت اثناء عروض المشاركين ونقاشاتهم ما هي إلا مقدمة لطبيعة التنافس الذي ستحمله أوراقهم التي سيعملون عليها أثناء المسابقة. في نهاية اللقاء ودعت منسقة المشاريع المشاركين متمنية لهم التوفيق وداعية إياهم لضرورة الإبقاء على روح المنافسة فيما بينهم والعمل الجاد على موضوعاتهم المختلفة، على أمل اللقاء فيهم يوم تحديد نتائج المسابقة البحثية النهائية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن مشروع “بلا قيود”، والذي يهدف الى تعزيز المشاركة المجتمعية للفئات المهمشة، وتطوير سياسات عامة مستجيبة لاحتياجات الشباب سيما النساء، وتعزيز التعاون بين المجموعات الشبابية والمؤسسات القاعدية في المناطق المصنفة ج ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وتطوير الأدلة والنظم الداخلية لتلك المؤسسات لترسيخ مبادئ الحكم الرشيد بهدف زيادة التماسك الاجتماعي والثقافي بين المكونات المجتمعة المختلفة، في إطار بناء هوية فلسطينية جامعة. ويأتي تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع برنامج تيسير المشاركة الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين (PART) التابع لل GIZ وبتفويض من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألماني BMZ.