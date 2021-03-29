نجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

وطن: أفادت أنباء واردة من مصر بنجاح عملية تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس في وقت مبكر من فجر اليوم الاثنين.

وذكرت خدمة المعلومات البحرية "inchcape shipping" أن السفينة يجري تأمينها في الوقت الحالي.

وأكد مصدر من طاقم تعويم السفينة العالقة أن تقدما كبيرا قد أُحرِز في عملية التعويم التي يمكن أن تنتهي خلال ساعات لتُفتح القناة.

وقال بيان صادر عن الشركة وهي المُشغل الملاحي لسفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" "ستستمر المحاولات بمجرد وصول القاطرة في مكانها بأمان مع إحدى عشرة قاطرة موجودة في الموقع".

ويأتي ذلك بعد فشل عدة محاولات لتعويم السفينة بما عليها من شحنة منذ جنوحها في المجرى الملاحي الأهم في العالم منذ الثلاثاء الماضي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قرر التحضير لتفريغ حمولة سفينة الحاويات العملاقة الراسية في قناة السويس، بحسب ما قال ربيع ، وهو الأمر الذي أفاد الخبراء بأنه قد يستغرق أسابيع.

وأعلنت هيئة قناة السويس، في بيان رسمي الأحد، أن قاطرتين أخريين، إضافة إلى 12 قاطرة، انضمتا إلى جهود إعادة تعويم السفينة، بينما تتواصل أعمال إزالة الرمال المحيطة بمقدمتها ومحاولات الشد بالقاطرات في أوقات تتلاءم مع ظروف المد والجزر.

وقالت الهيئة إن أعمال إزالة الرمال لتسهيل تعويم السفينة وصلت إلى عمق 18 مترا بواقع 27 ألف متر مكعب. وإن مناورات الشد تتم من ثلاث اتجاهات مختلفة، حيث تعمل قاطرتان على شد مقدمة السفينة، فيما تعمل ٦ قاطرات على دفع مؤخر السفينة جنوباً، وتشد أربع قاطرات أخرى مؤخرة السفينة جنوباً.

ويبلغ عدد السفن المتوفقة حاليا في القناة بسبب استمرار أزمة جنوح ناقلة الحاويات البنمية الضخمة 321 سفينة.

وتسبب جنوح السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، في توقّف الحركة في المجرى الاستراتيجي، ما أجبر بعض شركات النقل البحري على تغيير مسار ناقلاتها إلى رأس الرجاء الصالح في جنوب افريقيا، حتى حل المشكلة.

التعويم قد يستغرق "عدة أسابيع"

كان سوء الأحوال الجوية المصحوب بعاصفة ترابية قد أدى إلى فقدان التحكم في الناقلة وجنوحها، بحسب بيان لهيئة قناة السويس.

وجنحت السفينة عند عبورها ضمن قافلة قادمة من البحر الأحمر في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام في هولندا.

وأكد يوكيتو هيغاكي، رئيس الشركة اليابانية المالكة للسفينة، أن هيكلها "سليم ولم تخترقه المياه كما أن محركاتها تعمل بكل طاقتها لذا فإنه من المنتظر أن تعمل بمجرد تعويمها".

ويعتقد الخبراء أم تعويم السفينة يمكن أن يستغرق عدة أسابيع خاصة لو اضطرت فرق الإنقاذ إلى إفراغ السفينة من شحنتها لتخفيف وزنها وتسهيل تعويمها.

وقال جون دنهولم رئيس غرفة التجارة البريطانية، إنه في حال فشل محاولات التعويم سيكون هناك حاجة لنقل جزء من شحنة السفينة أو كلها إلى ناقلة أخرى أو إلى ضفتي القناة.

المصدر: (BBC)