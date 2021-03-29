أجواء غائمة وارتفاع آخر على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً الى صاف، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئا نسبيا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف في معظم المناطق وباردا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفا ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.