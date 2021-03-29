خلافات داخل مجلس نقابة الأطباء | النقيب: لن اترشح للانتخابات التشريعية.. و د.ابراهيم ابو عياش يعلن استقالته من مجلس النقابة

وطن: نفى نقيب الأطباء د.شوقي صبحة نيته الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، قائلا: "أعلن لكم وللجميع عدم نيتي خوض السباق الانتخابي في انتخابات التشريعي المقبلة وإذا ذكر اسمي في أي قائمة انتخابية فإنني اعتبر نفسي خارج هذه القائمة".

وكتب صبحة على حسابه في "فيسبوك" قائلا: لم ولن اكون الا نقيبا للأطباء مدافعا ومقاتلا عن حقوقكم وبهذا اعتز وافتخر.

وأضاف: ما زلت على العهد الذي عاهدتكم إياه من أجل تحصيل الحقوق وستبقى نقابة الاطباء حرة مستقلة شامخة درعا يحمي كل الأطباء.

يأتي تصريح صبحة بعدما تناقلت وسائل إعلام عن "وجود مشاورات داخل مجلس نقابة الأطباء حول عزل النقيب د. شوقي صبحة من منصبه، على إثر المعلومات التي تقول إن اسمه مطروح في قائمة التيار التابع لمحمد دحلان".

وسبق تصريح د. صبحة، تصريح لعضو مجلس نقابة الأطباء د.ابراهيم أبو عياش أعلن خلاله استقالته من مجلس النقابة.

وكتب أبو عياش على صفحته في "فيسبوك": زميلاتي وزملائي الأطباء الاعزاء احيطكم علما بأنني من تاريخ هذه الساعه اقدم استقالتي من عضوية مجلس النقابة.

وأضاف أبو عياش: العمل النقابي لم يكن يوما جسرا لعبور الآخرين. العمل النقابي هو من اجل الحقوق وهو ايضا عمل وطني بأمتياز.

وتابع: لم ندخل هذا المجلس بأي اجندات سياسية وانما فقط دخلناه متطوعين من اجل حقوقكم والقيام بعملنا الوطني لا ان تتشابك ايدينا بالمشبوهين والمتورطين في الفساد السياسي والمالي من أجل الوصول للتشريعي .

وأنهى تصريحه، قائلا: شوقي صبحة لا يمثلني ويجب فصله من النقابة.

ويخوض الأطباء إضراباً عن العمل مطالبين الحكومة بتلبية مطالبهم وأبرزها رفع علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين.