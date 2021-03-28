داخلية غزة: لا يوجد تغيير على الإجراءات المتخذة حتى اللحظة

وطن: قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم، إنه حتى اللحظة لا يوجد تغيير على الإجراءات المتخذة يوم الثلاثاء الماضي بشأن التعامل مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

واشار البزم في توضيح عبر صفحته على فيسبوك مساء اليوم الأحد، إلى عدم صحة الشائعات التي يتم تداولها بهذا الشأن.

وأكد البزم على أن الداخلية في حالة تشاور مستمر مع وزارة الصحة، وحينما يتم اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل واضح.