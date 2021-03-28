صحة غزة: نحن على اعتاب بلوغ الذروة في إصابات "كورونا"

وطن: طالب المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة المواطنين بالرفع من إجراءات الوقاية والسلامة، والتعامل بجدية مع هذا الواقع الخطير، حتى يعود المنحنى إلى وضعه الطبيعي.

وأفاد القدرة في تصريحاتٍ إذاعية مساء اليوم الأحد، بأن الـ 857 إصابة التي سجلت خلال الـ 24ساعة الماضية كان من بينها العشرات احتاجت الدخول إلى مستشفيات وأقسام العزل.

وأضاف "خلال يناير الماضي كان لوزارة الصحة قراءات عن الوضع الوبائي، وكان هناك تقدير للعودة لارتفاعات المنحنيات الوبائية".

وأشار القدرة إلى إمكانية الدخول في مرحلة الذروة خلال الأيام القادمة، كالتي كانت في شهر ديسمبر الماضي، إذا بقيت الأرقام في تزايد.

ودعا القدرة المواطنين الالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة، والالتزام التام بالمحددات التي تنشرها الجهات المسئولة.

ولفت إلى أن الجهات المختصة قد تضطر لفرض العديد من الإجراءات لحماية المجتمع والفئات الهشة فيه، وكسر حدة انتشار كورونا في المجتمع.

وبين أن القطاع ربما يشهد في الأيام القادمة إجراءات مشددة، منها الإغلاق يوميْ الجمعة والسبت، وإغلاق صالات الأفراح والأسواق.