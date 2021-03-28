الشعبية: عملنا بكل إخلاص لتشكيل قائمة مشتركة للقوى الديمقراطية ولكن لا نتيجة

وطن: قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، إنها عملت بكل إخلاص من أجل إنجاح جهود تشكيل قائمة مشتركة للقوى الديمقراطية، لكن لم يتم التوصل إلى أي نتيجة.

وعبرت الجبهة في بيان لها، عن رفضها لبيان "لجنة المتابعة للحوار بين القوى الديمقراطية"، والتي تشير بشكل غير مباشر للشعبية وتحميلها المسؤولية عن فشل الوصول إلى قائمة مشتركة بين القوى الديمقراطية، معتبرةً ما جرى فيه تحامل غير مفهوم ومجافاة للحقيقة.

وأضافت "هم يدركون أكثر من غيرهم الجهد الذي بذلته الجبهة، وحرصها وجديتها في الوصول إلى قائمة مشتركة بين القوى الديمقراطية، كما يدركون جهودها السابقة والمخلصة التي استهدفت ولا تزال الوصول إلى صيغة جامعة لهذه القوى كان آخرها صيغة التجمع الديمقراطي، واستعدادها لمتابعة هذا الجهد بعد الانتخابات إدراكًا منها لأهمية وحدة التيار الديمقراطي اليساري وطنيًا على أساس برنامج وطني وديمقراطي شديد الوضوح في التعبير والدفاع عن مصالح شعبنا وحقوقه الوطنية والديمقراطية، وبعيدًا عن أي مظهرية تقتضيها لياقات التعبير عن الانتماء، أو في كون الأمر يافطة توضع على اللياقة عند الحاجة".

وأكدت الجبهة أنها لم تسعى وراء مصالحها الخاصة والبحث عن المحاصصة حين غلبت على الدوام أولوية الاتفاق على الموقف الوطني والبرنامج السياسي كمحدد لوجودها في هذه المؤسسات، وهي بهذا أبعد ما تكون عن اتهامها كما جاء في البيان، معربةً عن استغرابها مما جاء في البيان من مواقف وصفها بـ "التشويه لموقفها"

وقالت "كنا نتمنى من الرفاق في لجنة المتابعة إعلانها كي يتسنى الاحتكام فيها للجمهور ويتبين له رؤية الحقائق وما إذا كان التسابق على أولويات ترتيب القائمة والرفض المتبادل بين بعض القوى له علاقة بأية معايير، ثم من هو الذي يسعى للمحاصصة كيفما اتفق والتي لم يكن بعيدًا عنها بعض أعضاء لجنة الحوار".

وأضافت "لم تكن الجبهة الشعبية راغبة في هذا السجال الذي اضطرت له لإزالة أي لبس من وراء بيان لجنة المتابعة للحوار، ولا في الوصول إلى النقطة التي لم يعد بالإمكان فيها الوصول إلى تشكيل قائمة مشتركة لقوى اليسار بعد أن اتسعت دائرة البازار بين القوى المتحاورة والتي نكن لها كل الاحترام"، مؤكدةً على أن تشكيل قائمتها الخاصة لا يحول بأي حالٍ من الأحوال عن استعدادها للتعاون تحت قبة البرلمان مع من يستطيع منها الوصول إليه، ومن ثم متابعة الحوار بهدف الوصول لصيغة تجمع مكونات اليسار في الساحة الفلسطينيّة، وهو الهدف الأسمى الذي يجب أن نعمل عليه جميعًا.

المصدر: "بوابة الهدف"