المالكي:مستعدون لإنجاح مبادرة السلام الصينية

وطن: أشاد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بالمبادرة الصينية للسلام التي تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. مؤكد اهتمام دولة فلسطين بالمبادرة واستعدادها للتعاون مع جمهورية الصين على انجاحها.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير د. المالكي، اليوم الاحد، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين قواه وي، الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

واكد الوزير د. المالكي ترحيب فلسطين بالمبادرة الصينية التي تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. مؤكدا "اهتمام دولة فلسطين المبادرة واستعدادها للتعاون مع جمهورية الصين على انجاحها بهدف انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام ١٩٦٧."

واعتبر المالكي أن المبادرة الصينية هي أحدث مبادرة تقوم بها جمهورية الصين لصالح عودة تفعيل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بهدف إحلال السلام والامن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عبر تجسيد دولة فلسطين المستقلة.

وثمن المالكي الدعم المستمر الذي تقدمه الصين، في مختلف المجالات، وأشار الى تبرع الصين بـ 100 ألف لقاح لمواجهة وباء كورونا، معرباُ عن شكره للصين، حكومة وشعبا، على موقفها المسؤول والجاد في مساعدة الدول لمجابهة الفيروس، ومساعدة الدول التي أصابتها هذه الجائحة، وما تسببت به من خسائر، وعلى دعمها المستمر لدولة فلسطين، متمنيا السلامة لكلا الشعبين.

وتباحث الطرفان في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، فيما قدم الوزير المالكي بعض الأفكار لمجالات التعاون المستقبلي إقليميا، لاقت اهتمام السفير، وستتم متابعتها على المستوى الإقليمي عبر وزارة الخارجية والمغتربين.

من جانبه اكد السفير قواه وي على استمرا بلاده في دعم فلسطين، وان المبادرة التي طرحتها بلاده لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، تشكل خطة متكاملة وتوفر إطارا فعالا وواقعيا للمجتمع الدولي وكل الأطراف ذات الصلة، للدفع نحو تحقيق الأمن والاستقرار في كامل المنطقة، انطلاقا من تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية. واضاف ان المبادرة تطرح أفكارا تفصيلية حول الدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط والالتزام بحل الدولتين.

وقد طرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، مبادرة من 5 نقاط، بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وذلك خلال الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي- الصيني. حسب شبكة تلفزيون الصين.

وتشمل المبادرة الصينية، "الدعوة إلى الاحترام المتبادل، الالتزام بالعدالة والإنصاف، تحقيق عدم انتشار الأسلحة النووية، العمل سويا على تحقيق الأمن الجماعي، وتسريع وتيرة التنمية والتعاون".

وأكد وزير الخارجية الصيني خلال الاجتماع، الذي عقد افتراضيا، أنه "لا أمن وأمان من دون الاستقرار في الشرق الأوسط"، وقال: "لا يجوز للمجتمع الدولي أن يتخذ قرارات بشأن منطقة الشرق الأوسط بدلا من شعوب المنطقة، بينما لا يمكنه أيضا أن يتفرج مكتوف الأيدي عما يحدث".

وشدد وانغ يي على أن "الجانب الصيني يدعم بكل ثبات جهود دول الشرق الأوسط في الدفاع عن سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها واستكشاف الطرق التنموية التي تتفق مع ظروفها الوطنية، وترفض أي تدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة مهما كانت الحجة".

وأضاف أن "الصين كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي وبلد كبير مسؤول، قد أصبحت محافظا ومدافعا ومساهما حازما للنظام الدولي القائم والسلام والتنمية في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن "بلاده تسعى إلى بذل قصارى جهدها مع أصدقائها في الشرق الأوسط لتعزيز السلام والأمن والأمان في هذه المنطقة".

ودعا وانغ يي المجتمع الدولي إلى توفير طاقة إيجابية متواصلة لاستتباب الاستقرار وتعزيز السلام في الشرق الأوسط على أساس احترام إرادة دول المنطقة.

وأكد أن الصين تبقى أكبر شريك تجاري للدول العربية، وأصبحت الدول العربية أكبر مورد النفط الخام للصين، مشيرا إلى أن الدول العربية تتصدر دول العالم في التعاون مع الصين في مجال لقاحات كورونا، حيث كانت الإمارات أول دولة أجرت المرحلة الثالثة للتجربة السريرية الدولية للقاح الصيني، وقدمت مساهمة بارزة في نجاح تطويره.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الصيني، أن "دول الشرق الأوسط وشعوبها على دراية تامة بالحقيقة، واتخذت خطوات حازمة لدعم الصين، وأعربت عن رفضها القاطع للتدخل في شؤون الصين وتوجيه الإملاءات وفرض الضغوط عليها، وقدمت دعما قويا للصين في القضايا المتعلقة بشينجيانغ وهونغ كونغ".