نقابة المحامين تعلن وقف فعاليتها التي أعلنت عنها الأربعاء الماضي بسبب سحب القرار الاداري الخاص بالسندات العدلية

وطن: قرر مجلس نقابة المحاميين وقف الفعاليات المعلن عنها من المجلس يوم الأربعاء بتاريخ 24/03/2021 باستثناء مقاطعة الهيئات المستحدثة، وذلك بسبب سحب القرار الاداري الخاص بالسندات العدلية اليوم الأحد.

وأضاف المجلس في بيان له أنه سيتم عقد اجتماع بتاريخ 03/04/2021 لاتخاذ الاجراءات الاحتجاجية اللاحقة بخصوص القرارات بقوانين المتعلقة بالشأن القضائي.

يذكر أن مجلس القضاء الاعلى أصدر قرارا تراجع فيه عن قرار سابق وقف رسوم السندات العدلية .

ولفت المجلس في تعميم له انه قرر سحب القرار الاداري المتعلق بوقف العمل بالتعميم السابق المتعلق برسوم السندات العدلية المنظمة لدى الكاتب العدل، واشار الى ان القرار سيبدأ سريانه منذ 29 اذار/مارس

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وكانت نقابة المحاميين صعدت من فعالياتها الاحتجاجية، وأعلن مجلس نقابة المحامين تعليق العمل الشامل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية ومحاكم التسوية ومحاكم الأحداث والمحاكم الضريبية والجمارك وأية محاكم مستحدثة بموجب القرارات المقوضة للقضاء بما فيها وبما يشمل عدم المثول أمام محاكم تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل ودون أي استثناءات مهما كانت إبتداءا من تاريخ 25/3/2021 وحتى تاريخ 4/4/2021.

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