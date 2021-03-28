"البرغوثي على رأسها".. حركة المبادرة الوطنية تسجل قائمتها الانتخابية لدى لجنة الانتخابات المركزية

د.مصطفى البرغوثي: ايدينا ما زالت ممدودة لاوسع تحالف للتيار الديمقراطي

وطن: سجلت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اليوم قائمتها الانتخابية للمجلس التشريعي لدى لجنة الانتخابات المركزية، والتي تتميز بحضور بارز للشباب والشابات ولنساء وعدد من المستقلين بالإضافة إلى ممثلين بارزين لأسر الشهداء وللأسرى المحررين والجرحى وذوي الإعاقة والمزارعين والعمال والأطباء والمهندسين وغيرهم من المهنيين، وتشمل القائمة مناضلين ومناضلات ونشطاء وشخصيات وطنية ومجتمعية من مختلف محافظات قطاع غزة والضفة بما فيها القدس.

ويشارك في قيادة القائمة د. مصطفى البرغوثي الذي صرح اليوم بأن المبادرة كانت تتمنى أن تنجح الحوارات مع القوى الديمقراطية الأخرى لتشكيل قائمة باسم التيار الديمقراطي الذي نعتبر أنفسنا جزءا منه، و لكننا سنواصل العمل على تطوير وبناء هذا التيار و نشكر كل من قرر الانضمام لقائمتنا من المستقلين الديمقراطيين.

وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية د.مصطفى البرغوثي "ايدينا ما زالت ممدودة لاوسع تحالف للتيار الديمقراطي".

وأوضحت المبادرة الوطنية أن نسبة النساء في قائمتها 32% وأكثر من ثلثها من الشباب والشابات فيما يمثل التزاما بما طالبت به المبادرة برفع نسبة تمثيل النساء وأنها كانت تأمل أن يعدل القانون بتخفيض سن الترشح لإضافة شباب عمرهم أقل من ما هو محدد ب28 عاما.

وأكدت المبادرة أن برنامجها يدعو إلى التغيير الشامل ومكافحة كل أشكال الواسطة والمحسوبية والتمييز بين الناس واحترام العدالة والتطبيق العادل للقانون ويشمل البرنامج السياسي الوطني الذي يركز على مقاومة الاحتلال ونظام الأبرتهايد العنصري وإنهاء الانقسام والبرنامج الاقتصادي الاجتماعي الذي يركز على مكافحة البطالة والفقر ورفع مستوى الدخل والبرنامج الديمقراطي الذي يدعو إلى الشراكة و الفصل الكامل بين السلطات ودورية الانتخابات وفتح الفرص أمام الشباب للمشاركة في القيادة واحترام حقوق المرأة و إصدار قانون حماية الأسرة.

وعبرت حركة المبادرة الوطنية عن شكرها للجنة الانتخابات المركزية على تعاونها وعملها المتواصل لضمان نزاهة الانتخابات.