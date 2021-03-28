الاحتلال يستولي على جرار زراعي ويمنع استصلاح أراض غرب سلفيت



وطن: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على جرار زراعي لمواطن من قرية مسحة غرب سلفيت، أثناء عمله في استصلاح أراضي المواطنين في خلة حسان غرب بلدة بديا.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اقتحم خلة حسان واستولى على الجرار الزراعي، ومنع المواطنين من استصلاح أراضيهم في تلك المنطقة.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال احتجز أيضا لعدة ساعات جرافة ومعدات شاحنة، قبل أن يعيدها إلى أصحابها.

يُشار إلى أن خلة حسان (4 آلاف دونم)، مهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين، بهدف إنشاء مستوطنة جديدة تربط بين خمس مستوطنات وعدد من الكتل والبؤر الاستيطانية بين محافظتي سلفيت وقلقيلية.

(وفا)