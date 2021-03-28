ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى شرق القاهرة إلى 25 شخصا

وطن: ارتفعت حصيلة القتلى جراء انهيار مبنى سكني فجر السبت، في حي السلام شرق العاصمة المصرية إلى 25 شخصا، وفق ما نشرت صحيفة الأهرام الرسمية، الأحد.

وأوردت الصحيفة على موقعها، أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت من انتشال مزيد من الجثث من تحت أنقاض العقار المنهار في منطقة جسر السويس "ليرتفع عدد الوفيات إلى 25 شخصا، والمصابين إلى 25 شخصا".

وما زالت قوات الإنقاذ والحماية المدنية تواصل البحث عن ضحايا تحت ركام المبنى المؤلف من 9 طوابق.

وأمر محافظ مدينة القاهرة، خالد عبد العال، بتشكيل "لجنة هندسية" لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار.

وتشهد القاهرة الكثير من حوادث الانهيار بسبب مخالفات البناء العشوائي وعدم التزام البعض بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية البناء.

(أ ف ب)