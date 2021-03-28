لجنة الانتخابات توضح حالات رفض طلب ترشح القائمة الانتخابية

وطن: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي للعام الجاري، سيبقى مفتوحا حتى منتصف ليلة الأربعاء 31 آذار/مارس الجاري.

وأشارت اللجنة في بيان لها، اليوم الأحد، إلى تلقيها 5 طلبات ترشح حتى تاريخه، تم قبول ثلاثة منها، فيما تواصل اللجنة دراسة الطلبين الآخرين.

وبينت اللجنة أن رفض طلب ترشح أي قائمة يكون نتيجة عدم تحقق أحد الشروط القانونية التي نص عليها القانون، والمتمثلة بأن الطلب غير مستوفٍ للشروط المنصوص عليها في القانون، أو عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو المرفقات أو إذا كان العدد النهائي لمرشحي القائمة أقل من 16 مرشحا أو زاد عن 133 مرشحا.

وأكدت اللجنة أن رفض الطلب يأتي أيضا لعدم التزام القائمة بكوتا المرأة التي حددها القانون (على الأقل امرأة واحدة بين أول 3 أسماء، ثم امرأة في كل 4 أسماء تلي ذلك)، أو إذا تقدمت القائمة بطلب اعتماد اسم أو شعار أو رمز خاص بقائمة انتخابية أخرى مسجلة، أو بقائمة غير مسجلة ولكنها معروفة في الأراضي الفلسطينية، أو شعار يوحي بأنه تابع لدولة فلسطين أو ينتمي إليها.

وأشارت إلى أنه يمكن للقوائم التي تُرفض طلبات ترشحها، تصويب أوضاعها خلال فترة الترشح القانونية والتي تنتهي منتصف ليلة 31 آذار/ مارس الجاري.

وجددت لجنة الانتخابات التأكيد على دعوتها للقوائم الراغبة بالترشح، بالمبادرة إلى تقديم طلباتها في أسرع وقت ممكن، وعدم الانتظار إلى اليوم الأخير للترشح، لتجنب رفضها بسبب وجود خلل في استيفاء أي من الشروط المذكورة أعلاه.