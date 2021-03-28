الصحة: تسجيل 24 حالة وفاة و 1714 اصابة جديدة بفايروس كورونا في غزة والضفة باستثناء القدس

وطن: أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 24 حالة وفاة و 1714 اصابة جديدة بفايروس كورونا في غزة والضفة باستثناء القدس.

وقالت الصحة في تقريرها اليومي ان عدد حالات الشفاء بلغت 1541 في الضفة الغربية و 123 في قطاع غزة.

ولفتت الصحة ان الضفة سجلت 23 حالة وفاة وحالة واحدة في قطاع غزة.

واوضحت الوزارة ان العدد لتراكمي لمتلقي اللقاح بلغ في الضفة الغربية: 45786، وفي قطاع غزة: 19312

وبلغ عدد المرضى في وحدة العناية المركزة: 207، وعدد المرضى على اجهزة التنفس: 63

