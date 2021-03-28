مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، صباح يوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة أمنية مشددة.

وتأتي هذه الاقتحامات، وسط دعوات يهودية أطلقتها ما تسمى "جماعات الهيكل" المزعوم لأنصارها وجمهور المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى، فيما يسمى "عيد الفصح" اليهودي الذي يوافق يوم الأحد.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 66 مستوطنًا اقتحموا باحات الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية له، إضافة لاقتحام 3 من ضباط شرطة الاحتلال بينهم مفتش عام الشرطة.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين للمسجد، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.