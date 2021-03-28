شركة أريحا لصناعة الإسمنت توقع اتفاقية توريد معدات مشروع مطحنة الإسمنت مع الشركة الدنماركية (FLSMIDTH A/S)

وطن: وقعت شركة أريحا لصناعة الإسمنت مع الشركة الدنماركية (FLSMIDTH A/S) اتفاقية توريد المعدات لمشروع مطحنة الإسمنت بقيمة تقارب ال 16 مليون دولار أمريكي، ما يشكّل الخطوة الأولى في عملية تصنيع مكونات المطحنة واستيرادها فيما سيتم تفعيل عقد آخر لتوريد سايلوهات إضافية بعدد 2 من شركة أخرى في إيطاليا.

محليا، سيستكمل التعاقد مع عديد من الشركات لتصنيع ما يمكن تصنيعه محليا فيما ستبرم عقود التركيب والتشغيل للمعدات واستكمال البنى التحتية الضرورية لعمل المشرع من خلال عقود سيتم توقيعها تباعا وبحسب جدول زمني أعد لتنفيذ المشروع وإخراجه لحيز الوجود.

وبعد شراء ارض المشروع البالغ مساحتها 239 دونم وخط التعبئة والتغليف من المتوقّع أن تنتهي الأعمال الإنشائية للمطحنة خلال العام القادم وذلك بعد انتهاء مرحلة إعداد التصاميم الهندسية والبنية التحتية في موقع المطحنة، تمهيداً لتوريد المعدات وتركيبها وتدريب طواقم العمل والتشغيل التجريبي ثم التجاري.

غسان عنبتاوي، عضو مجلس إدارة شركة اريحا لصناعة الإسمنت، نوه الى موافقة مجلس إدارة الشركة على ترسية العطاء على الشركة الموردة وعلى توقيع عقود التوريد معها

مشيرا الى ان العملية تمت وفق سياسة شراء واضحة ومتبعة لدى الشركة، وجاءت بعد عملية تفاوض طويلة وصولا إلى الاتفاقية النهائية التي تم توقيعها وفق أفضل الشروط لصالح جميع الأطراف.

وكانت شركة سند للموارد الإنشائية قد وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية في السابع عشر من الشهر الجاري مع شركة الاتحاد الخمسة للتطوير والاستثمار من مجموعة عيسى خوري لصناعات التعدين والانشاءات وشركة أسواق الاستثمارية من خلال شركة المشروع، شركة أريحا لصناعة الاسمنت، لإنشاء أول مطحنة إسمنت فلسطينية.

وتبلغ التكلفة التقديرية لإنشاء مطحنة الإسمنت، نحو 85 مليون دولار أمريكي، فيما ستكون قادرة على إنتاج قرابة 1.13 مليون طن من الإسمنت سنويا، ما يشكل حوالي 50% من حجم الطلب المحلي على هذه السلعة الاستراتيجية.