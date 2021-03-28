نقابة اطباء الاسنان تسحب اطباء الاسنان من مراكز فرز الكورونا الى اماكن عملهم وتطالب الصحة بتطعيمهم

وطن: قرر مجلس نقابة اطباء الاسنان سحب اطباء الاسنان من مراكز فرز الكورونا، والعودة الى اماكن عملهم الرئيسية حتى اشعار اخر.

كما قرر المجلس بأن يكون دوام اطباء الاسنان العاملين في دوائر الرعاية الصحية الاولية والمستشفيات ومباني وزارة الصحة لغاية الساعة 12 ظهرا، وثم مغادرة مكان العمل اعتبار من اليوم الاحد حتى اشعار اخر.

وكانت نقابة اطباء الاسنان قد طالبت وزراة الصحة بضرورة الاسراع بتثبيت حقوقهم وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الصحة بتطعيم اطباء الاسنان من فايروس كورونا، حيث انه لم يتم اعطاء اللقاح لبعض اطباء الاسنان في بعض المحافظات.

صورة للبيان الذي وصل وطن: