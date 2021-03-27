مؤشرات إيجابية في جهود تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

وطن: ذكرت وسائل إعلام مرية وعالمية أن الجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس المصرية تبدي مؤشرات إيجابية على إمكانية تعويم السفينة الجانحة، التي تسببت في إغلاق الممر الملاحي العالمي منذ أيام.

وأفادت أن هناك مؤشرات إيجابية في جهود تعويم السفينة الجانحة مع ارتفاع مستوى المد بقناة السويس.

وكانت جهود إعادة تعويم سفينة الحاويات العملاقة العالقة في قناة السويس، تقد توقفت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة واستؤنفت اليوم السبت، بحسب تقارير إعلامية، فيما زُحزحت لأول مرة ليل الجمعة الناقلة "إيفر جيفن" التي تغلق الممر الملاحي لقناة السويس، بعد استخراج 20 مترا مكعبا من الرمال حولها.

وتعتبر سفينة الحاويات البنمية الجانحة "إيفرجيفن" من أكبر سفن الحاويات فى العالم، يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 متر، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن بحمولة حوالي 120 ألف حاوية.

وتسبب جنوح السفينة العملاقة في إغلاق قناة السويس التي يصل طولها إلى 193 كيلومترا، ولا تزال جهود فتح الممر المائي العالمي مستمرة.

وتربط قناة السويس بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتعد واحدة من أهم الممرات المائية في العالم، وفقا للإحصائيات العالمية، التي تقول إن نحو 30 في المئة من حاويات الشحن في العالم تمر عبر قناة السويس ونحو 12 في المئة من إجمالي التجارة العالمية لجميع السلع.